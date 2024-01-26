公幼延長照顧新制 「台南經驗」全國受惠

台南公幼照顧政策獲得教育部肯定，推廣全國實施。（南市教育局提供）

2024/01/26 05:30

市府去年7月起推行 建議中央補助減輕家長負擔 新制每小時僅35元

〔記者洪瑞琴／台南報導〕教育部國教署新公布修正補助公立幼兒園延長照顧辦法，補助對象從原本僅補助經濟弱勢族群，擴大到適用所有公幼學生，課後延長照顧每小時僅收費卅五元，寒暑假含餐點最多收費二千元，今年寒假起實施，即採納「台南經驗」政策，全國公幼家長都受惠。

公幼延長照顧 一人即開班

市府教育局說，為減輕家長育兒負擔，去年七月起由市府自籌經費約一千萬元，率先推出公幼延長照顧服務「一人即開班」、照顧到下午六點，弱勢對象原本就有補助，主要是減輕一般家庭負擔，每小時收費最高上限五十元， 而其他縣市公幼因照顧成本考量，不一定能做到「一人即開班」。

今年寒假台南受惠學童3871人

由於寒、暑假期間，每天照顧時數長達十小時，一天五百元，廿多天也要超過一萬元，市府向中央建議降低公幼延長照顧收費，尤其是寒暑假應比照非營利幼兒園收費，每小時收費卅五元為限，其餘由政府補助，此建議獲得中央採納推行，等於是「台南爭取、全國受惠」。而校園保全也配合延長照顧時間彈性調整，確保照顧人員與幼童的安全。

教育局估計，今年寒假南市受惠學童約三八七一人，而政府負擔補助比例依地方財力分級，南市配合款十二％，中央八十八％。

黃偉哲︰讓公幼更具競爭力

市長黃偉哲表示，南市為減輕家長育兒負擔，大力推廣公共化幼兒園，陸續增加非營利幼兒園及開放準公共幼兒園，收費相對平價，讓家長有更多選擇，但也造成公立幼兒園的招生壓力，延長照顧的配套措施讓公幼更具競爭力，減輕家長選擇的疑慮，樂見中央採納南市作法，全國都受惠。

教育局長鄭新輝說，這次公幼延長照顧的新制，不只在收費上降低，寒暑假的午餐、點心也列為補助範圍。此外，自今年七月起將補助加置照顧服務人力，減輕園所外聘人力壓力，也減少園內教保人員的負擔。預期新制實施後，參加延長照顧的幼生將大幅增加，家長不用再擔心幼生寒暑假延長照顧收費高昂，有助未來公幼招生。

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