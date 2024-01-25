關子嶺泡湯走春 改善要道迎賓

火山碧雲寺前172乙線道路鋪面及上方小型車停車場改善。（南市工務局提供）

2024/01/25 05:30

〔記者王涵平／新營報導〕關子嶺泡湯旺季加上春節將屆，預期遊客湧入，南市工務局表示，投入約一一○○萬元改善景觀道路，現已完工，以嶄新的面貌迎接遊客，過年來關子嶺泡湯走春，舒適好玩又安全。

工務局指出，關子嶺風景區有枕頭山、大凍山、雞籠山等群峰環抱，周邊沿線有水火同源、大仙寺、火山碧雲寺、溫泉老街等休憩景點，但區內道路附屬設施老化、排水不良，為了提升旅遊品質與服務，獲營建署前瞻計畫經費補助加上市府預算，合計一一○○萬元進行改善。

工務局表示，白河區市道一七五及一七二乙等兩線，為關子嶺風景區內重要觀光道路，每逢年節假日，泡湯玩賞及廟宇名勝參拜的遊客絡繹不絕，針對紅葉隧道口、南寮路口等兩處老舊破損的交通島入口意象進行更新，並提升指標辨識度。

紅葉隧道內壁也進行滲水改善及美化，前後銜接擋土牆壁面破損生苔的掛磚更新及清理；一七五線道路排水不良淤積及伏流滲水處進行改善；火山碧雲寺前一七二乙線道路鋪面破損改善及上方小型車停車場長期積水、老舊破損，結合人行環境重新規劃改善。

工務局指出，結合正施工中的白河區市道一七二線十八米計畫道路拓寬，將整合關子嶺區域周邊交通路網，打造安全行車及優質觀光環境，帶動地方休憩、觀光產業發展。

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