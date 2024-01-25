府城普濟燈會2/4點燈 1800燈籠閃耀

今年「府城普濟燈會」展期從二月四日到三月九日。 （普濟文史研究協會提供）

2024/01/25 05:30

主燈「金龍YO有魚」 以金龍魚當龍年代表 展至3/9

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台灣十大燈會之一的「府城普濟燈會」，從廟口到國華街一路延伸，打造屬於台南「越在地、越國際」的獨特燈會，今年邁入第十二屆，展期從二月四日到三月九日，同時邀請藝術家洪易作品「金龍YO有魚」主燈參展，在一八○○盞燈籠高掛下華麗閃耀，迎接「臺南四○○」。

過去11年手繪燈籠作品逾1.5萬盞

當代知名藝術家洪易，創作內容擅長民俗文化及日常庶民生活，普濟會主燈「金龍YO有魚」，材質為鋼板烤漆彩繪，以金龍魚作為龍年年度代表，象徵富貴紅龍、天地至尊、招財進寶、年年有魚、慶有餘。

今年點燈儀式將於二月四日晚六點半舉行。普濟文史協會理事長洪忠義表示，普濟燈會點燈日子訂在農曆十二月廿五日（今年即國曆二月四日），依據傳統習俗，普濟殿池府王爺返回民間的日子，也保護信眾春節期間安全，具有重要文化祭典意義。

打卡熱點 累計超過百萬人次參觀

普濟文史研究協會表示，普濟燈會結合地方參與，過去十一年來累計手繪燈籠作品超過一．五萬盞，等於是創造上萬個親子參與家庭的故事與美好回憶，社區民眾參與累計超過三萬人次，累計超過一百萬人次參觀，展現府城文化傳統創新。

市長黃偉哲表示，普濟燈會一路走來，有許多廟宇與公民團體共同努力經營，才有現在的知名度並且走向國際，已成為國內外攝影師與網紅打卡熱點。今年台南除了舉辦國際級的台灣燈會，屬於台南在地的節慶活動，包含普濟燈會、月津港燈節、月之美術館、鹽水蜂炮等，更是代表台南的文化傳統，值得眾人珍惜。

南市觀光旅遊局表示，今年還設置「金龍有魚．好運龍來」集章行動，在南兜漫旅、暮拉多元藝術空間的作品旁設置紀念章，在南兜漫旅拍照打卡，可贈開運禮還能再抽獎。此外，響應「臺南四○○」，今年燈會特別舉辦「魚躍龍門慶四○○—剪紙燈籠趴」活動，廣邀四○○位社區民眾，共同完成八十盞剪紙燈籠創作，將於《剪紙巷展區》中展出。

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