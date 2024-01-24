台南「龍喜利來」春聯 開放免費索取

台南市府官版春聯及小紅包以「龍喜利來」為祝賀吉祥語，十分討喜。（台南市府提供）

2024/01/24 05:30

〔記者洪瑞琴、劉婉君／台南報導〕迎接「龍」年，台南市府官版春聯以「龍喜利來」為賀詞，作為春聯吉祥語，還有小紅包搶先亮相，市長黃偉哲將於農曆春節參拜祈福、商圈活動等隨機發放，祝福大家在新的一年「喜迎龍年，大吉大利」攏總來。

黃偉哲表示，在十二生肖中，龍被視為尊貴神聖，有懲邪鎮惡，國泰民安之吉祥寓意。適逢今年為甲辰年，有生機勃勃、萬物生長之意，特別以「龍喜利來」為賀詞，祈願大家「喜迎新春、好運接龍、大吉大利、大發利市，平安喜年來」。

民政局表示，今年春聯賀詞由擅長書法撰寫的鄭枝南先生揮毫，即日起於民治、永華兩個市政中心的市民服務中心開放索取，歡迎背包客及外縣市民眾踴躍索取；三十七區公所則將於一月廿六日起發送至全市家戶。另外也將於農曆年前將春聯電子檔放置於南市政府全球資訊網「精彩府城」—「電子春聯」下載專區提供民眾運用，讓大家一起貼春聯、迎新年。

市定古蹟善化慶安宮歲錢福袋出爐，從顏色、紋樣到龍形圖案、發送數量，均由媽祖指示設計，前後歷經九種版本、十一張圖稿才定案，限量二○二四份，將於大年初一、初二發放，今年首度推出的媽祖福袋及財神福袋，限量五百份，屆時也將同步開放民眾購買。

台南市長黃偉哲發表今年新春春聯「龍喜利來」，祝福大家龍年好運到。(台南市府提供）

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