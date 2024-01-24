台鐵西拉雅號彩繪列車啟航 行駛至4/30

台鐵西拉雅號彩繪列車有我愛台灣等在地意象圖騰。（台南市府提供）

2024/01/24 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕交通部觀光署與台鐵公司攜手合作的主題彩繪列車「SIRAYA西拉雅號」，昨天在台南火車站啟航，市長黃偉哲受邀觀禮，盼望西拉雅號啟航後能嘉惠台南、嘉義、高屏地區民眾，鼓勵大家多搭乘這列車來台南看今年台灣燈會與台南城市魅力。

台鐵EMU八○○型電車八節車廂經設計彩繪塗裝，車廂內外有I LOVE TAIWAN、SIRAYA、笑臉、愛心滿滿的圖樣，車廂內海報框更呈現觀光署南部國家風景區的特色景點，這列車將於嘉義至屏東縣市區間不定期的行駛，第一階段行駛期間從今年一月二十三日至四月三十日止。

不定期往返嘉義至屏東

黃偉哲表示，今年逢台南四百年里程碑，下週將迎來今年台灣燈會啟燈，感謝觀光署與台鐵合作推出西拉雅號彩繪列車，響應今年台灣燈會，大家能搭此列車來台南看燈會，提前感受過年的歡樂氛圍，也期許未來西拉雅號能持續奔馳在嘉南平原與南部地區，讓更多外地朋友對台南的人文薈萃與歷史風情有更深入的認識。

台灣燈會期間推出鐵道便當

由於彩繪列車紅白相間圖案引發網友熱議，黃偉哲認為，每個人有不同的想像力，個人覺得圖案宛如在這冷冷的冬季裡為列車穿上保暖毛衣，很漂亮討喜，且塗裝引起民眾好奇，更可吸引民眾目光。

另，台鐵在台灣燈會期間特別推出西拉雅鐵道便當，每份一二○元，在台鐵台南、高雄、新左營台鐵便當店及台南、左營高鐵台鐵便當店販售；並於二月十六日起加碼開賣「I love Taiwan」圓形不鏽鋼便當盒，是以彩繪列車主視覺為設計、附贈專屬盒裝，每個售價三九九元，數量有限，售完為止。

台鐵西拉雅號彩繪列車於一月二十三日從台南火車站啟航。（台南市府提供）

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