台南5年砸200億治水 明年蓋6抽水站

台南市府近5年來完成8站抽水站。（水利局提供）

2024/01/24 05:30

已完成6座滯洪池、8站抽水站、22公里護岸堤防、20公里雨水下水道

〔記者洪瑞琴／台南報導〕針對易淹水潛勢地區，南市水利局透過水道整治、新建抽水站、排水護岸建設、橋梁瓶頸改善等方法進行整治，五年多來已投入二○○億元，將再投入經費約廿億元，預計二○二五年可再完成六座抽水站、三座滯洪池，可大幅提升防洪量能。

全市最大 蘇厝滯洪池再造濕地41.5公頃

南市水利局昨在市政會議專案報告指出，大台南地勢低窪，易淹水區集中於國道一號以西及鄰近的平原地區。為有效治水防洪，排水系統治理包括加速護岸建設、水道拓寬及雨水下水道建設；低地抽排方面採護抽水站建設或移動式抽水機組進駐；韌性防洪則是持續抗衡極端氣候水患風險，廣設滯蓄洪池吸納雨水，減輕渠道通洪壓力。

水利局表示，自二○一九年迄今，已完成麻柚、麻工、後鎮、海尾寮、草湖寮、崁腳抽水站等八站抽水站新建，可保護面積約八○○公頃。近五年來已完成蘇厝滯洪池等六座（蓄）滯洪池，增加滯洪量二九三萬噸，全市目前共廿三座滯洪池，總滯洪量六○五萬噸。

三爺溪排水治理 淹水面積降低96％

值得一提的是，二○二一年完工的蘇厝滯洪池，是目前南市境內最大的滯洪池，滯洪量可達一四○萬噸，再造濕地環境約四十一．五公頃。此外，南市向中央爭取前瞻計畫經費，自二○一九年起投入改善三爺溪排水治理工程，整治長度達十．九公里，淹水面積大幅降低九十六％。

水利局表示，目前規劃中與施工中有柳營區八老爺滯洪池及應急抽水站治理工程、永康區鹽洲抽水站、安南區海東D二抽水站、學甲M幹線抽水站、安南區安中抽水站、喜樹灣裡抽水站等，預計二○二五年完成，可增加抽水量能逾每秒一二○公噸，以及滯洪量七．三萬噸，有助進一步紓解淹水問題。

水利局統計，市長黃偉哲上任後積極推動治水，截至目前已投入二○○億元，完成六座滯洪池、八站抽水站、廿二公里護岸堤防、廿公里雨水下水道等重大工程建設。

黃偉哲強調，治水非一朝一夕能完成，感謝歷任縣市長，讓推動工作一棒接一棒，加上地方與中央密切合作，使得台南面臨全球氣候變遷加劇，還能逐年減少水患，期許以「零淹水」為努力目標。

蘇厝滯洪池是目前南市境內最大的滯洪池。（水利局提供）

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