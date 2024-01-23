托育補助每月至少1.3萬 送托15日內申請

2024/01/23 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕為減輕家庭經濟負擔，友善育兒環境，今年中央加碼托育補助調整為每月至少一萬三千元，落實「國家跟你一起養」政策。南市社會局統計，今年截至一月十五日為止，申請數已近六千名，比去年還多，去年全年補助七萬多人次，今年預計補助可達八萬人次。

社會局指出，今年一月起送托至準公共化服務的保母及托嬰中心的幼兒，從每月托育補助八千五百元再調高至一萬三千元（第二名一萬四千元，第三名一萬五千元）。凡家中育有未滿二歲兒童的家庭，皆可申請育兒津貼或托育補助，兩者不得重複請領。

社會局表示，去年十二月正在領取托育補助，且今年一月仍符合資格者，將自動調整發放金額，不需另外提出申請。另外，特別提醒市民朋友，托育補助屬申請制度，請符合資格的家庭，應主動至幼兒送托的居家托育服務中心或托嬰中心提出申請，以免影響自身權益。

社會局表示，新制上路，受惠家庭幼童，今年截至目前為止，申請數五九六九名，約比去年同期增加四七一名。

社會局說，對於新制補助款什麼時候之前申請可以領到整個月的補助款，凡幼兒送托十五日內備齊文件提出申請即可，送托日數超過半個月未滿一個月者，以一個月計；半個月以下者，以半個月計。若實際支付托育費用低於補助金額者，核實補助。

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