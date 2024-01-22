響應臺南四百 天壇戰鼓燈開放點燈

台灣首廟天壇以「臺南祀百．平安季燈」為主題推出「戰鼓燈」祈福，屆時部分燈籠將高掛在太歲殿前。 （記者王姝琇攝）

2024/01/22 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕農曆新年不只能點光明燈，台灣首廟天壇（簡稱天壇）響應「臺南四百」，首度推出為期三個月的「戰鼓燈」，總計一二○○盞即日起受理民眾報名。此外，作為台灣燈會埕南燈區的一部分，天壇廟埕也規劃搭起一座二八五公分高花燈，搭配鄰近鄭成功祖廟成功燈會延伸大紅燈籠串，打造春節年味氛圍，一起迎接下一個台南百年。

結合鄭成功祖廟燈會 打造年味

天壇是過年點燈的熱門選擇之一，包括太歲燈、光明燈、姻緣燈、財神燈、天醫燈和消災燈等共超過七萬盞，今年廟方響應「臺南四百」，首度推出為期三個月、燈形設計仿大鼓的「戰鼓燈」，每盞一二○○元，可提供最多六人同點一盞並附上祈願卡，預計於農曆年前擇日點燈，屆時將分別高掛在埕前及太歲殿前，限量一二○○盞，即日起開放民眾報名點燈。

戰鼓加燈籠 任何挑戰都能必勝

天壇表示，今年以「臺南祀百．平安季燈」為主題推出戰鼓燈，戰鼓是古代戰場上鼓舞士氣、集結勇氣的鼓，燈籠則是重要的照明燈具，具有趨避黑暗、照亮前路的意義；天壇首度祭出可以共享的闔家平安燈，將戰鼓與燈籠組合，象徵力量、光明、好運的結合，期許遇到讓任何挑戰都能每戰必勝，共同攜手迎接下一個台南百年。

除了戰鼓燈，台灣燈會埕南燈區以台南廟宇為主軸，串起廟埕的燈火及城市記憶，在燈會期間，讓民眾穿梭街角巷弄參與廟埕年節慶典。

此外，鄰近的鄭成功祖廟將舉辦「甲辰龍年府城成功燈會」，今年總計高掛四千盞燈籠，一路從鄭成功祖廟前的忠義路二段延伸到民生路一段、中正路及土地銀行四周形成燈海，並延伸深入到天壇及周邊巷弄，預計於二月二日晚上啟燈，打造行春亮點。

鄭成功祖廟表示，今年新春期間有花燈彩繪、點燈祈福、揮毫贈春聯、慶元宵迓花燈吃湯圓、成功燈會服裝走秀以及過七星爐、躦成功轎等一系列活動，歡迎民眾共襄盛舉。

「戰鼓燈」燈形設計仿大鼓。（記者王姝琇攝）

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