六甲落羽松轉紅 花海、裝置藝術迎賓

台南六甲落羽松林，有不同層次的顏色。（記者楊金城攝）

2024/01/21 05:30

新推出六甲埤塘周邊步道地圖 方便遊客順路逛逛鄰近特色景點

〔記者楊金城／台南報導〕二○二四台南六甲落羽松季昨天開幕，搭配花海、裝置藝術的冬日美景迎接各地遊客，非常熱鬧，展期串聯農曆春節至二月底。

包括台南市長黃偉哲、西拉雅國家風景區管理處長徐振能、立委賴惠員、陳亭妃等人為落羽松季開幕，落羽松市集並匯聚六甲的農產、美食小吃、文創吸引遊客。

展期串聯農曆春節至二月底

黃偉哲表示，六甲落羽松林美景遠近馳名，市府、六甲公所用心舉辦，每年都吸引數以萬計遊客，尤其公所新推出六甲埤塘周邊步道地圖，方便遊客到六甲也可順路逛逛鄰近如林鳳營車站、赤山龍湖巖等特色景點，目前台南四○○系列活動陸續登場，還有二○二四台灣燈會、台灣國際蘭展等大型活動，保證遊客來台南玩得盡興。

六甲落羽松林有二千多棵落羽松，分布在國家級濕地六甲菁埔埤、林鳳營牧場周邊，就在台一線旁，不但是全國知名落羽松景點，去年更獲得網路聲量第一名。

位台一線旁 網路聲量第一名

六甲區長陳啓榮說，入冬後，六甲落羽松葉片就漸漸變成嫣紅色，公所在周邊栽種波斯菊、向日葵、油菜花花海景觀二．五公頃，營造出歡慶喜樂的氛圍。

此外，落羽松林也有六甲稻子哥、火鶴妹、小松哥哥、小羽姐姐、童趣小虎、火鶴寶瓶、鯛魚弟弟與蜜蜂妹妹的公仔裝置藝術，以藝術行銷六甲特色產業。

落羽松美食文創市集由林鳳營社區協辦，設有落羽松臨時停車場供遊客停車一百元，可抵消費卅元，也有臨時公廁。

假日增臨時站 搭黃1線公車直抵

落羽松季期間，台一線六甲菁埔段南下路肩全禁止停車，北上路肩設機車停放區、行人徒步區，可供停車也不多，另台南市道一七四線林鳳營陸橋下有停車場，台一線南向六甲農會倉庫廣場只有在春節連假開放停車，麻豆分局在假日派員警疏導周邊交通。

台南市交通局並協調黃1線公車在二月廿八日前，假日在菁埔段台一線增設落羽松臨時站、菁埔埤臨時站，從新營轉運站出發、經新營站、林鳳營車站到落羽松增開共十六班次，提供民眾搭車直抵。

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