《台南立委登記》綠拚國會過半 藍喊下架民進黨

民進黨立委參選人林俊憲（前排右起）、林宜瑾、王定宇合體高呼「民進黨當選，2024團結一致 」。（記者洪瑞琴攝）

2023/11/22 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕昨日立委登記第二天，民進黨王定宇、林俊憲、林宜瑾先後完成登記後，合體高呼力拚民進黨國會過半，守護賴清德台南本命區；隨後完成登記的國民黨立委參選人陳以信、姚正玉、王家貞、周宏昌則高喊「下架民進黨」，絕對不能讓民進黨國會過半，雙方陣營壁壘分明、隔空互槓。

王定宇搶昨日頭香第一位登記，他說，登記是選舉過程中的一個逗點，既不是開始也不是結束，這是一場守護地方建設、守護國家主權與服務人民的選戰。

綠營3人高呼 守護賴清德本命區

林俊憲與林宜瑾強調，「賴蕭配」從形象、能力與經驗都是一時之選，也是守護自由民主、向世界上架台灣的最佳組合。台南是賴清德重要選區，最重要是台南六席立委全上，一定要擊出全壘打大勝利。林宜瑾並反譏說「藍白合還不知合不合，甚至正的人選還不知道，更何況是副手」，唯有民進黨才能帶領台灣迎向世界。

藍營4人強調 突破障礙一定能大勝

國民黨第一選區立委參選人周宏昌、第三選區姚正玉、第五選區王家貞、第六選區陳以信強調「下架民進黨、下架貪腐政權」。姚正玉更指出，無論藍白合不合，總統大選情勢如何，都不能讓民進黨在國會過半，台南不再是鐵板一塊，只要突破障礙，國民黨一定能夠大勝，讓台南不是賴清德的「本命區」，而是成為「要命區」。陳以信則表示，藍白合是許多選民的共同期待，完成政黨輪替、下架民進黨，希望在上位者能夠為大局著想、為人民著想，以最團結方式整合贏回政權，充份回應民意期待。

昨日完成登記，還有第四選區參選人劉清田（司法改革黨）。

2024總統大選

2024立委選舉

國民黨立委參選人陳以信（前排左二起）、姚正玉、王家貞、周宏昌到南市選委會完成登記後大喊國民黨凍蒜。（記者洪瑞琴攝）

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