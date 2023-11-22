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永康、平實轉運站 明後年分別完工

平實轉運站民間投資規模估計54億元，預計2025年完工。圖為完工模擬圖。（市府提供）

平實轉運站民間投資規模估計54億元，預計2025年完工。圖為完工模擬圖。（市府提供）

2023/11/22 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕幹線公車和支線公車需要轉乘，火車和公車需要轉乘，舒適的候車空間是提供大眾運輸服務重要一環。為了改善永康交流道門戶交通問題，南市交通局新建永康轉運站，將於明年完工，另平實轉運站已成功招商，民間投資規模估計五十四億元，預計二○二五年完工。

交通局昨在市政會議表示，過去南市府規劃打造台南轉運站、新營轉運站、關廟轉運站及麻豆轉運站，累積投入逾三．一億元建設經費，其中包括向中央爭取到補助超過一．五億元，這些轉運站在公共運輸路網整合發揮關鍵作用，串聯了國道客運及市道公車路網。

此外，左鎮果菜市場前規劃大型候車設施，可串聯三條幹支線公車及五條小黃公車路線，預計今年十二月底可完工。安南區重要樞紐的和順轉運站，建設經費一．三億元，其中六一○○萬元中央補助，目前工程進度逾九十九％，完工後將可串聯台史博、亞太棒球場及安南區轉運中心。

解決舊鹽行轉運站的腹地不足問題，加速打造永康轉運站，預計明年下半年可完工，屆時可供八席國道客運及一席市區公車轉運。

平實轉運站也已成功招商民間投資五十四億元，具有商場、停車空間及介接先進運輸系統的複合式站體，有望在二○二五年完工。

市長黃偉哲表示，轉運站在路網形成過程具有舉足輕重的角色，南縣市合併之後幅員遼闊，因此更加需要強化轉運站建設串聯各式大眾運具，形成完整公共運輸路網。

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