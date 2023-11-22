台南二仁溪整治見效 嚴重污染降13.6％

二仁溪整治見效污染大幅降低，南市環保局再爭取986萬元中央經費清除廢棄物。（環保局提供）

2023/11/22 05:30

三爺溪網寮橋、五空橋段改善為中度污染 已爭取986萬清廢棄物

〔記者王姝琇／台南報導〕二仁溪整治工程是南市府重點工作項目，在中央、地方與民間合作下，污染程度已大幅改善。環保局表示，已向環境部爭取九八六萬經費於明年啟動「二仁溪河道廢棄物清理試驗補助計畫」，持續清除河道廢棄物。

共投入10億 清除超過13.6萬噸廢棄物

針對傳出二仁溪污染不減反增一事，環保局昨澄清，內容與最新整治結果不符。據統計，今年截至十月其嚴重污染比例與去年相比，已從三十．九％下降至十七．三％，約計改善十三．六％；為加速整治作業，已向中央爭取九八六萬經費辦理「二仁溪河道廢棄物清理試驗補助計畫」，預計明年起於南萣橋上游四五○公尺處為試辦場址，試行清理作業。

環保局指出，二仁溪整治工程二○○九年迄今，包含中央水利署、環境部和台南及高雄市府在內，共投入超過十億經費，清除超過十三．六萬公噸廢棄物；其中三爺溪網寮橋、五空橋段也首度從嚴重污染改善為中度污染。此外，二○一九年二仁溪生態物種調查顯示，中下游水域魚類種類數，已從廿多年前的十多種，增加至四十一種，生態復育成果也持續顯現。

魚類增加至41種 生態復育成果顯現

針對違規排放，環保局也持續進行稽查開罰。統計二○二一至二○二二年十一月廿日，共執行二九五四件次稽查、放流口採樣八九八件次、處分一三七件次、處分金額二三八九萬六九六○元。亦同步針對上游高污染潛勢的六十一家業者進行列管，從二○二二年迄今查獲六家違規業者，共祭出六四五萬餘元罰鍰。

環保局強調，二仁溪污染整治能獲得改善，民間力量的參與和支持更不容忽視。二仁溪水環境志工隊，於今年間協助河川環境巡檢共卅六場次，並通報兩起污染案件，經市府稽查後均予以裁處。此外，持續輔導志工，善用智慧科輔助巡查，建立污染熱點分析，攜手民力嚇阻不法排放業者。

今年10月29日環境部部長薛富盛（中）親自到二仁溪視察。 （環保局提供）

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