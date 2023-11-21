賴清德11/23合體台南6立委選將 聯合造勢

「最強里長」陳永和（前排中）由家人及支持者陪同登記。（記者蔡文居攝）

2023/11/21 05:30

登記首日 賴惠員、陳亭妃拚連任 「最強里長」陳永和也參選

〔記者王姝琇、蔡文居／台南報導〕第十一屆立法委員選舉昨日開始辦理參選登記，共有第一選區無黨籍侯陸太、民進黨賴惠員、無黨籍魏耀乾以及第三選區民進黨陳亭妃、第六選區陳永和等五人完成登記。民進黨總統參選人賴清德將於廿三日攜手台南六席立委參選人聯合造勢。

民進黨立委陳亭妃昨在八位議會女力姊妹陪同下完成參選登記，立委賴惠員由先生張志仁代表完成登記。立委林俊憲、王定宇和林宜瑾預計今（廿一）日進行登記，立委郭國文壓軸廿三日登記，屆時賴清德將攜手綠營六席立委參選人聯合造勢，全員正式進入戰鬥模式。

藍營徵召4參選人 今登記

國民黨徵召的四名立委參選人都將在廿一日登記，其中共組「正義成真」連線的現任不分區立委陳以信、現任議員王家貞及資深媒體人姚正玉將一起辦理登記。

民進黨台南市黨部主委潘新傳表示，依目前選情來看，台南立委六席全上沒有問題，他分析各選區戰況，第一選區還看不到藍營對手周宏昌有積極的選戰動作或策略，賴惠員是穩定求勝；第二選區面對的是律師出身的無黨籍陳昆和，他結合藍營勢力投入大量資源參選，但該選區長年綠大於藍，加上郭國文著重地方服務，對於勝選與否，他認為是「有驚無險」。

民進黨部主委分析 6席全上

第三、五選區陳亭妃、林俊憲基層實力雄厚，面對國民黨姚正玉及王家貞，潘新傳說，兩人到目前都只打空戰，不見出動陸戰組織，對綠營選情威脅不大；第四選區李全教以無黨籍參選，雖其經濟基礎不錯，也長期經營地方人脈，但其負面形象引起爭議，林宜瑾穩扎穩打可說是「勝券在握」。

「最熱鬧」的第六選區。潘新傳指出，藍營陳以信及「最強里長」無黨籍陳永和參選，陳永和在地方經營時間長，預估會拉到部分藍、綠票源，推估陳以信光是穩固基本盤就有些吃力，王定宇積極經營基層，獲得在地支持，穩定求勝。

2024總統大選

2024立委選舉

民進黨立委陳亭妃（前排左三）在議會女力姊妹陪同下，完成參選登記。（記者王姝琇攝）

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