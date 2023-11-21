林百貨92歲 府城摩登大遊行慶生

「林百貨」慶祝九十二歲生日，「府城摩登大遊行」十二月二日熱鬧登場。（記者蔡文居攝）

2023/11/21 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕台南林百貨今年九十二歲生日慶「府城摩登大遊行」，十二月二日登場，市長黃偉哲宣布今年將以「臺南四百．全城搖擺」為主題，由林百貨的「府城摩登大遊行」揭開「臺南四百」序幕，歡迎民眾加入舞蹈搖擺行列。

台南市文化局昨天召開記者會，由文化局委外經營的林百貨自二○一四年重新開幕以來，年年盛大舉辦生日慶遊行踩街，與市民共創城市熱鬧風景，形成台南的文化觀光品牌。

12/2登場 打造專屬搖擺舞步

黃偉哲表示，今年「臺南四百」活動，由林百貨十二月二日舉辦的「府城摩登大遊行」揭開序幕，林百貨不但是台南重要的觀光景點，也已成為台南歷史以及這座城市不可磨滅的一部分，邀請全國民眾來台南，留下更多美好回憶。

林百貨說明，將邀請赤山舞團為活動打造專屬的摩登搖擺舞步，SFC街舞團以精彩的舞蹈串連整場活動，以城市為舞台，與全城共舞，舞出台南的熱情，慶祝林百貨九十二歲生日。參與的團體當中，還有特地從日本跨海來參加的金澤市石浦神社KIMA醬，以及本庄市吉祥物HANIPON，展現台日深厚友誼。

4樓府城台南『小』事袖珍展

另外，林百貨四樓藝文空間，與袖珍藝術家李惠月老師合作，策劃「府城臺南的那些『小』事袖珍展」，即日起展至明年二月廿五日。透過「流動饗宴」、「城食之美」、「台南有喜」三大展區，展出一比十二的迷人懷舊場景，重現府城昔日的地貌風光。

台南人稱「五層樓仔」的林百貨於一九三二年開幕，為南台灣第一間百貨公司，與當時台北的菊元百並列為日治時期台灣南北兩大百貨。後來經市府重新修復，委託高青時尚股份有限公司經營，並於二○一四年重新開幕，以多元角度推廣台南的文化與觀光創意。

台南「林百貨」慶祝九十二歲生日。（資料照，記者洪瑞琴攝）

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