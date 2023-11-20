南市AI機器人創意賽 213隊競技

台南市AI機器人創意暨全國賽昨天在南市中山國中盛大展開，報名隊伍數創新高。（記者蔡文居攝）

2023/11/20 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市AI機器人創意暨全國賽昨在中山國中展開，報名隊伍創歷年新高，共有二一三隊、五三八人參賽，學子展現創意及技能，競爭激烈，經過一天鏖戰，產生十支冠軍隊伍。

十支冠軍隊伍分別為：極地救援國小低年級組—石門國小石門劍獅隊；守護家園國小中年級組—海東國小海東永恆隊；救難英雄國小高年級組—新進國小探險隊；救難英雄國中組—佳里國中競速三人組隊；精準打擊國中組—安南國中安南世界第一等隊；精準打擊高中組—北門高中臺灣民主國隊；守護家園全國國小偏鄉組—河東國小河東Ａ隊；洞燭先機全國國中偏鄉組─左鎮國中左鎮Ａ隊；智慧城市全國國小組─連江縣中正國中小卡蹓馬祖悠活人生隊；智慧城市全國國中組─德光高中德光genius隊。

市長黃偉哲昨天出席致詞，並親自體驗「救難英雄」、「精準打擊」、「智慧城市」等項目，為參賽學生加油打氣。他允諾榮獲冠軍的優秀隊伍，市府將會補助部分出國經費，讓大家為國爭光。

教育局表示，參賽對象含括國小低年級到高中生，學生自己動手組裝機器人，這次外縣市僅連江縣組隊參加偏鄉組，比賽形同台南市賽；教育局長鄭新輝指出，與其他機器人比賽強調機械操作不同，這項比賽更強化與生活議題的結合。

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