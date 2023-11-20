台南安定胡麻12月採收 產量估減3成

安定區公所與農會昨天合辦胡麻季產業文化活動，安定胡麻季送出二千五百份胡麻料理，民眾大排長龍等候領取。 （記者劉婉君攝）

2023/11/20 05:30

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市胡麻種植面積約一五三四公頃，占全台七十四％，西港、善化、安定為主要產區，其中，安定胡麻田約二百公頃，今年受到氣候影響，初估產量減少三成；由於天氣轉涼，許多民眾以胡麻油烹調進補，安定區公所與農會昨天合辦胡麻季產業文化活動，端出二千五百份麻油料理供民眾品嚐。

缺工致栽種面積減少50公頃

安定區農會總幹事王寶民表示，胡麻採收後須經過日曬、拍打及篩選，相當費工，近年受到缺工影響，區內胡麻栽種面積減少四、五十公頃，而今年胡麻栽種時期，遇到颱風豪雨，許多農民延後種植，產期延後約半個月，結莢期又遇到天氣變冷影響成長，預計十二月初進入採收期，農會契作面積約五十公頃，收購價持平，品質也妥善把關。

產業活動 麻油料理免費嚐

台南胡麻季產業文化活動昨在安定區登場，一大早現場就有許多民眾排隊等候領取免費麻油美食，農會四健會也準備麻油椪餅糖、麻油煎蛋等闖關體驗，讓民眾體驗多元麻油料理方式，現場飄散麻油香。

安定區多所幼兒園小朋友在老師及家協力下，妝扮成造型各異的胡麻公主、胡麻王子走秀，可愛模樣，成為鎂光燈焦點。

安定區長李燿州表示，配合胡麻季，公所推出「開箱心安定」活動，結合在地特色店家推廣在地觀光旅遊，昨天的活場現場還有彩繪DIY及農夫市集、農事成果展、無患子展示等，舞台區除有社區的表演，也邀請原住民舞蹈「灑舞部岸」演出。

農業局指出，今年台南胡麻季產業文化活動最後一場，將於十二月二、三日在西港區農會後營倉庫舉行，屆時也將提供限量的麻油雞等胡麻美食供民眾品嚐。

幼兒園小朋友裝扮成胡麻公主與王子登台走秀。 （記者劉婉君攝）

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