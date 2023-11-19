郭國文官田後援會成立 陳吉仲相挺

農民贈芒果干、官田菱角和感謝獎座給陳吉仲（右二），感謝他和立委郭國文（左）照顧農業和農民。（記者楊金城攝）

2023/11/19 05:30

〔記者楊金城／台南報導〕民進黨立委郭國文與民進黨總統參選人賴清德台南官田區聯合後援會昨天成立，因進口雞蛋爭議而黯然下台的前農業部部長陳吉仲站台助選，陳吉仲說：「他下台不重要，重要的是好的台灣農業政策要繼續向前走，拜託鄉親支持賴清德和郭國文才能繼續下去，照顧農漁民。」

賴清德郭國文官田後援會湧進大批熱情鄉親表達支持，陳吉仲細數農保條例修法、農民職業災害保險、農退條例到農業保險，郭國文和農業部併肩為農民爭取更多保障，和行銷農產，只有鄉親支持賴清德當總統，把郭國文送進國會，才能延續好的農業政策，因為「對手」根本不關心也不了解農業。

郭國文強調，不管藍白合不合，民進黨要做最好的準備，「吃剩飯等他們」，呼籲選民要看清楚，「台灣不能變香港第二」，唯有支持賴清德當選總統才能保護台灣安全、拚經濟，並要衝破國會過半，免得施政被阻擾，要贏得大選就從台南六席立委全贏開始。

賴惠員承諾爭老農津貼月領1萬

競選連任的立委賴惠員，昨也成立後壁區、鹽水區兩個後援會，賴惠員承諾全力爭取老農津貼提高到月領一萬元，讓老人家有餘裕含飴弄孫，並減輕晚輩的負擔。也指她已爭取超過十六億經費建設鹽水，未來將爭取更多建設經費。

2024立委選舉

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