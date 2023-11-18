沒舞蹈班 歸仁紅瓦厝國小獲4項特優第一

紅瓦厝國小參加全市舞蹈比賽，獲得4項特優第一名。圖為高年級學生的現代舞隊。（紅瓦厝國小提供）

2023/11/18 05:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕即將邁入廿歲的歸仁區紅瓦厝國小，以藝術教育為發展重點，沒有舞蹈班，派出四支隊伍參加全市舞蹈比賽，在團體乙組兒童舞、民俗舞、古典舞與現代舞，勇奪四項特優第一名，有如拿到「大滿貫」，成績創下校史最佳紀錄。

重點發展藝術教育 一年級就練基本功

兒童舞由低年級學生組成，民俗舞為三年級生組成，古典舞為四年級生組成，現代舞則是高年級學生組成，分別榮獲特優第一名，取得代表台南市進軍明年全國賽資格。

校長陳沅說，除了兒童舞限制低年級生參加，其它組別並未限制參賽年級，紅瓦厝學生在比賽時常常「以小搏大」，以中年級迎戰他校高年級生，孩子表現優贏得精彩。

紅瓦厝的兒童舞隊伍詮釋小種子發芽時在土壤中迸出前的逗趣過程，民俗舞隊伍詮釋小暑戲桃書中樂的生活童趣，古典舞隊伍詮釋京劇中粉墨登場狀態，透過角色與道具流暢轉換，呈現舞蹈表演的新風貌。

現代舞隊伍生動演繹人與昆蟲在自然中的叢林危機，當露營車流暢駛入，與拉開呈現帳篷時，令觀眾驚呼不斷。

社團組隊練舞 全市舞蹈比賽創佳績

陳沅指出，紅瓦厝國小當初是以推廣孩子的藝術教育為理念，與一些名校採菁英式訓練的方式不同，舞蹈比賽的選手全部來自社團組隊參加。

陳沅強調，雖然只是社團，但學校建置系統性的專業培訓課程，一年級就扎根學生的基本功，指導老師不斷研發新舞碼，讓孩子習慣接受不同的挑戰，在登場時可以突破過去的自己。

姜姓學童表示，練舞很辛苦，常達不到老師的標準，但比賽時團員全力以赴，拿到特優第一名很驚喜。

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