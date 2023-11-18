疫後觀光復甦》大台南國際旅展登場 逾182攤進駐

大台南國際旅展熱鬧開幕，各攤位前滿滿人潮。（記者吳俊鋒攝）

2023/11/18 05:30

日本主題館規模歷年最大 消費滿額抽獎 展期至20日

〔記者吳俊鋒／台南報導〕二○二三大台南國際旅展昨天登場，業者祭出特價行程以及加碼送優惠，搶攻疫後復甦的觀光商機，尤其是熱門的日本行程，包含群馬、山形、宮城、滋賀、福島、金澤、栃木、靜岡等縣市多達十八個官方單位跨海行銷，日本主題館規模為歷來之最。

滋賀忍者秀、山形舞子表演 吸客

旅展在大台南會展中心舉行，參展的旅行社、飯店、民宿、餐飲、伴手禮、觀光工廠逾一百八十二個攤位，開幕典禮來了中、美、日、阿曼、菲律賓、新加坡等國代表參加，看好商機。

副市長趙卿惠表示，台南就是一個團隊，市府結合民間發展觀光，旅展也如同打國際盃，日本主題館規模歷年最大，正是台日長期友好交流的見證。

台南市旅行商業同業公會主辦大台南國際旅展，觀光署主秘方正光、日本山形市長佐藤孝弘、滋賀縣議長奧村芳正等人都專程出席。

開幕首日人潮滿滿 走逛搶好康

開幕活動還安排滋賀忍者秀與山形舞子表演炒熱氣氛，並出動美女群手舉看板展示旅展優惠，衝刺買氣。開幕首日人潮滿滿來逛旅展、搶好康；飯店業者在現場端出宴席料理提供品嘗，還有日式搗麻糬開放試吃；市府觀光旅遊局也設置主題館，宣傳明年的台灣燈會與台南四百等系列活動。

旅展將持續至廿日，只有四天，民眾可上官網加入會員免費索票入場，台南市旅行商業同業公會理事長蔡承鴻指出，每天最先入場的百名來賓可抽好禮，消費滿額也有摸彩券，最大獎是日本來回機票，日本主題館也有精美禮品大方送。

蔡承鴻表示，有業者開賣多款團體優惠商品，如高雄出發的韓國首爾滑雪五日遊，一萬四千九百元有找；在地八大星級餐券聯手促銷，下殺五四折，人氣溫泉飯店住宿旅展優惠四九折起，民眾要把握機會。

另外，市府與日本滋賀縣昨天簽署自行車觀光交流備忘錄，為單車旅遊城市台南和滋賀縣共創鐵馬觀光商機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法