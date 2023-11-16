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台南選舉人數初估157萬人 立委選舉今起領表

2023/11/16 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕第十一屆立法委員選舉自十一月十六日起開始領表，廿日至廿四日受理登記，十二月廿日舉行抽籤，南市選委會緊鑼密鼓前置作業中，初估這屆南市選舉人數約一五七萬人，並提醒擬參選人注意相關期程。

南市選舉委員會表示，總統副總統選舉與立委選舉，明年一月十三日投票，初估符合滿廿歲人口數約一五七萬人，但因為遷出遷入、死亡等變化因素，尚待十二月廿四日完成造冊，屆時才能進一步確定選舉人數。

南市選委會指出，立委選舉將於十一月十六日起開始領表，登記日期自十一月廿日起至廿四日止，該會除受理南市區域立委選舉候選人登記，原住民立委選舉候選人亦可至該會辦理登記，受理時間為每日上午八時起至十二時止，下午一時三十分起至五時三十分止。

南市選委會提醒，擬參選人辦理登記時，應繳交登記表格、公職候選人財產申報表等相關文件與保證金廿萬元，而該份財產申報資料將於審定候選人名單之日上網公告一年。南市選委會網站可下載登記書表，該會提供登記表件書面預審服務，擬參選人填妥資料尚未登記前，可先送南市選舉委員會書面預審，以節省日後登記或補件時間，擬參選人可多加利用。

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