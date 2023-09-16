將軍漁港小旅行 烤蚵鮮滋味

烤蚵滿足味蕾。（記者楊金城攝）

2023/09/16 05:30

魚貨拍賣場、觀光漁市採買最青水產 騎單車遊鹽鄉漁村 欣賞潟湖、鹽埕之美

〔記者楊金城／將軍報導〕樂遊將軍漁港，單車暢遊濱海生態、漁村特色，台南市漁港及近海管理所推薦將軍漁港小旅行，吃喝玩樂都能搞定。

「將軍吼」夏日音樂會 打出口碑

將軍漁港多元發展，不只保有傳統漁港功能，近年也蛻變成觀光景點，最受歡迎的「將軍吼」夏日音樂會已打出口碑，施工中的智慧水產加工中心，也將讓將軍漁港成為水產加工冷鏈重要據點。

漁港所所長周瓈朝表示，將軍漁港內水域清澈，風景優美，公共設施完善，台六十一線西濱快速道路交通便利，漁港魚貨拍賣場、觀光漁市假日遊客滿滿，目前發展的海上休憩活動，除了海釣船載客至澎湖東吉島海域觀光、海釣，更有雙吉福氣及恆星二艘客輪直航澎湖南方四島國家公園藍色公路航線。

藍色公路客輪 直航澎湖南方四島

港區入口腹地另有漁港所招商的「船老大海物」，販售各式水產品，一旁則是將軍馬沙溝社區經營的「蚵連郎休閒園區」，為鄉親創造就業機會，也為將軍觀光提供助力。

馬沙溝觀光休閒協會理事長陳啟宗指出，遊客旅遊將軍漁港，可以到魚貨拍賣場購買最青最好吃的各類新鮮水產品，觀光漁市有餐廳、各式攤位填飽肚子，「蚵連郎休閒園區」提供烤蚵、串蚵殼、虱目魚丸、火燒蝦製作，體驗食魚教育，還有鹽工便當、將軍特產販售。烤蚵吃到飽在七股、嘉義東石十分熱門，將軍漁港接鄰北門潟湖牡蠣產地，烤蚵不輸外地。

串蚵殼、火燒蝦 體驗食魚教育趣

漁港所推薦的將軍漁港小旅行最適合國旅，遊客可騎著租用的自行車暢遊港區賞景、深入鹽鄉漁村旅遊，欣賞潟湖、鹽埕生態之美，體驗食魚教育，豐富旅行樂趣。

農業局長李建裕說，樂遊將軍漁港，可串聯附近青鯤鯓扇形鹽田、馬沙溝3D彩繪村，結合將軍地方產業、自然生態、文化地景與史蹟等特色資源，促進地方觀光事業發展，活絡經濟，期能將將軍觀光推向國際。

魚貨拍賣場購買最青的各類水產。（記者楊金城攝）

樂遊將軍漁港，夕陽美景令人讚嘆。（記者楊金城攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法