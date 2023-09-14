雲嘉南疫後最大就博會 16日上場

2023/09/14 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕勞動部雲嘉南分署於本週六（十六日）將在新光三越台南新天地舉辦大型就業博覽會，邀集五十七家廠商釋出近三千個工作機會，是疫情解封後雲嘉南區最大場的徵才活動，其中逾八成為雲嘉南在地職缺，有超過六五○個職缺起薪三十五K起跳。

因應疫後人才需求大增，此次就博會有不少餐飲、零售業廠商參與，開出逾一五○○個相關職缺，佔比超過五成五，歡迎想求職或轉業民眾參加。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，疫後觀光餐飲景氣回溫，餐飲、零售業工作機會變多，這次參與徵才廠商有近半數為餐飲、零售服務業，特別設置「疫後復甦產業專區」，包括王品餐飲、星巴克、全聯等二十六家廠商釋出一五四九個職缺，其中王品餐飲、雲雀國際、昇恆昌、統一超商甚至開出破百職缺，大舉搶才；其他徵才廠商包括家登精密工業、奇美食品、黑橋牌企業等。

就博會也首次導入「AI智慧面試官」服務，求職民眾可透過與AI面試官的對話及引導，改善自我介紹技巧、提升面試能力，當日還有人資顧問進行一對一履歷健檢、職涯諮詢與韓式證件照拍攝服務。詳情可上活動官網（https://goodjob.tw520.info/），或撥○六—六九八五九四五轉一三二一詢問。

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