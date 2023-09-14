文旦再外銷日本 麻豆啟運7公噸

麻豆綠園牧場昨天出口約七公噸麻豆文旦銷往日本大阪的超市通路，總計將出貨廿公噸文旦鮮果。（記者楊金城攝）

2023/09/14 05:30

〔記者楊金城／麻豆報導〕台南文旦「柚」見日本，麻豆綠園牧場攜手葉山株式會社，昨天啟運七公噸麻豆文旦銷往日本大阪各大超市。

市長黃偉哲、農糧署副署長姚志旺、立委郭國文、陳亭妃、麻豆區長柳世雄、麻豆區農會總幹事孫慈敏等人出席見證，期盼台南文旦在日本再創熱銷佳績。

黃偉哲說，台南文旦外銷日本中斷近廿年後，去年首度進軍日本獲得好評，今年又獲訂單並擴大銷路，未來市府也將繼續協助拓展文旦外銷，希望讓世界各地都能品嘗到台南文旦的美味。

綠園牧場總經理林揚瑲說，參加今年東京食品展後獲得約廿公噸台南文旦訂單，昨天先啟運七公噸，綠園的麻豆柚子汁、紅文旦柚子汁則從日本紅回台灣準備上市。

農糧署副署長姚志旺說，台灣文旦去年被禁止進口到中國後，積極開拓外銷，其中去年外銷日本九十三公噸，截至今年九月六日台灣文旦外銷出口量計九六二公噸，約是去年同期的十倍量，出口至香港、新加坡、加拿大、日本、英國等國家，今年外銷目標量為三○○○公噸。

農業局長李建裕表示，台南文旦生產面積一○九五公頃，產量約二四七○○公噸，約比去年減產九一六公噸，產值約十二億元，市府持續開拓外銷、多元內銷及加工收購提升銷售，穩定柚農收益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法