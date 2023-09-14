體驗採菱樂 官田菱角節10/21登場

官田菱角陸續採收，盛產期在十月中旬。 （記者楊金城攝）

2023/09/14 05:30

〔記者楊金城／官田報導〕官田菱角全國聞名，上半年因缺水、缺工，栽種面積只剩二一○公頃創新低，比去年少了二成五面積，菱角節十月廿一日登場衝銷路。

近中秋，「紅菱之鄉」官田菱角已少量採收上市，目前產地一台斤在四十五元上下，真正的盛產在十月中旬起，官田區農會舉辦官田菱角節迎接菱角季。

千份菱角排骨、菱角豬腳免費品嘗

農會總幹事林定億指出，官田菱角節將在官田體育公園舉辦，當天準備一○○○份菱角排骨、菱角豬腳讓民眾免費品嘗外，另有菱角剉冰限量義賣、採菱體驗、重現官田菱角街、家政班菱角美食販售、農產品展售會、官田青農義賣活動等，活動很熱鬧。

菱角產業仰賴人工為主，因農村人口老化，去年官田菱角面積已降至二八○公頃，今年五、六月栽種期又受一期作缺水與雇工人力問題，菱角農申報登記栽種面積剩約二一○公頃，遑論早年動輒四、五百公頃。

缺水缺工 栽種面積210公頃創新低

菱角第一期花在七、八月開花，之前也受大雨影響，部分出現延遲性生長問題，目前約是第一期花、第二期花長成的菱角陸續少量採收，但第一期花的菱角通常產量就較少。

林定億表示，官田菱角產區以湖山、南廍和東西庄為主，第三期到第五期花長成的菱角產量最大，盛產期在十月中旬到十一月中旬，目前盤商收購一台斤四十五元、嫩菱角廿二元，比去年同期價格稍好。

官田農會除推廣產銷履歷認證的菱角，也推動友善耕種，提升菱角品質和維護水雉棲地環境，生產的菱角豬腳、菱角排骨、菱角麵、菱角香鬆等也是農會明星產品。

因缺水、缺工，今年官田菱角栽種面積只剩210公頃。（記者楊金城攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法