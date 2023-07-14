「芒著饗念」 官田芒果節明天登場

官田芒果節推出「斤斤計較」芒果秤重的趣味競賽。（記者楊金城攝）

2023/07/14 05:30

〔記者楊金城／官田報導〕「芒著饗念、相約官田」，官田芒果節明天（十五日）將在渡頭芒果市集登場，現場送芒果好物冰棒，有吃有玩的芒果氣泡水、芒果蛋塔DIY體驗，不只推銷官田芒果，還有官田小旅行推動觀光。

台南芒果盛產，市場每二顆芒果就有一顆來自台南，鮮甜多汁，台南國際芒果節在各產區舉辦力拚內銷，官田芒果節接棒登場。官田芒果節開幕將送出台酒泡麵、芒果好物冰棒各限量二○○份，也安排逗趣的氣球造型秀、芒果雪克調飲、精彩豐富的表演節目、芒果套圈和「斤斤計較」芒果秤重的趣味競賽。

現場送芒果好物冰棒 限量200份

渡頭芒果市集還有各式官田農產展售會，遊客一次就能買齊和了解官田產業特色。官田區雖以菱角最出名，但栽種芒果三二八公頃，產量超過四○○○公噸，是除了玉井、楠西、南化山區芒果外，平地最大芒果產地。

栽種328公頃 平地最大芒果產地

官田區長黃炳元說，官田芒果品種以愛文、黑香為主，產區在渡仔頭、社子、六雙、大崎等聚落，官田芒果和芒果乾受到市場喜愛，老牌的渡頭「檨仔市」超過卅年，內行人一到芒果產季就會前來採購，而大崎又有「黑香故鄉」稱號，果皮綠色的黑香，果香帶有龍眼香氣很特別。

黃炳元說，公所舉辦芒果節，不只是賣官田芒果，更希望吸引各地遊客親到芒果產地來體驗產業文化後，對官田留下美好印象，有助未來觀光和產業行銷，芒果節舉辦兩梯次官田小旅行，帶遊客走入芒果產區，關心農民，用行動支持台灣農業發展。

官田不只物產豐盛，還有西拉雅遊客中心、烏山頭水庫、八田與一紀念園區、隆田文化資產教育園區、大隆田文化園區、水雉教育園區、川文山等景點，公所說，值得遊客親走一趟感受官田獨有的鄉間風情及產業文化。

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