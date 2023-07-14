台南169校開辦「夏日樂學計畫」 全國之冠

西埔國小手作課自製果凍蠟燭，老師全程講台語。 （教育局提供）

2023/07/14 05:30

規劃創意課程 暑假學習不中斷 刈香體驗、國際禮儀超精彩

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為豐富學生的暑假生活，南市教育局申請教育部「夏日樂學計畫」，今年共一六九校二一四班舉辦，校數居全國之冠。今年度夏日樂學計畫主題有本土語文活動課程、整合式學習、英語主題式課程，同時新增「自然科學實驗操作課程」，透過沉浸式活動課程陪伴學生快樂學習，擴展學習視野及興趣。

本土語文、英語主題式課程都有

南化區西埔國小全校廿二位學生，因位居偏鄉，暑假期間小朋友幾乎沒有其他地方可玩，校園成了快樂園地。早上到校先打樂樂棒球開啟一天的活力，而且有國中二、三年級的畢業校友來教學弟妹打球，造就「西埔運動王」已成了校園優良傳統。

西埔國小安排各項手作課，並且全程本土語言教學，從師生趣味互動中學講台語；校長姜建宏說，在暑假非正式課程中，學生輕鬆學習，可以增加講台語機會，有些家長還覺得孩子回家講台語變得很溜！

各校「夏日學」各具特色，走出教室戶外；永康區五王國小「說英語環遊世界」課程，以英語繪畫製作、英語歌曲律動歌唱、世界城市桌遊、參訪機場等主題課程。左鎮區左鎮國小同樣設計國際文化營隊，以「左鎮plays Globally看世界玩英語」為題，讓學生在二週活動過程中學習各國國際禮儀與禁忌、服裝與歌曲，培養學生世界公民的素養。

認識王船閣、參訪機場各具特色

北門區蚵寮國小設計「走揣蚵寮保安宮」課程，以「蚵寮保安宮」閩南語解說教材為素材，探索保安宮的歷史、認識王船閣文化、保安宮彩繪創作。西港區西港國小則以西港刈香在地特色文化為主題，帶領學生深入社區觀察與體驗刈香文化。

教育局說，積極鼓勵學校在暑假期間規劃創意課程，讓暑期學習不中斷，今年辦理暑期夏日樂學課程的學校，不僅全國最多，辦理校數也創新高，鼓勵學生多嘗試、多挑戰，讓暑假生活充實且精彩。

南化區西埔國小打樂樂棒球，畢業校友與學弟妹一起玩。 （教育局提供）

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