台南模範母親 93歲周楊素蓮最高齡

台南市長黃偉哲表揚高齡九十三歲的「慈暉媽媽」周楊素蓮（左三）。（記者王姝琇攝）

2023/05/14 05:30

奉獻家庭子女有成 獲慈暉媽媽 養生之道：作息正常 知足安樂

〔記者王姝琇／台南報導〕母親節前夕，五十五位台南市模範母親昨天由市長黃偉哲表揚，獲獎媽媽盛裝出席，由家人陪同第一次上台開心領獎，是最美麗的一刻，其中最高齡得獎者是九十三歲「慈暉媽媽」周楊素蓮，也表揚「慈馨媽媽」、「自強媽媽」、「慈萱媽媽」，所展現堅毅不拔的母愛，讓人動容。

展現母愛堅毅不拔 55人接受表揚

南市社會局指出，南市五十五位模範母親由各區公所、原住民族事務委員會、家扶中心及身障團體選拔推薦，包括三位「慈馨媽媽」、八位「慈萱媽媽」、兩位原住民Ina、四位「自強媽媽」、卅八位「慈暉媽媽」。

九十三歲「慈暉媽媽」周楊素蓮，自幼就得幫忙分擔家務和農事，婚後夫妻倆勤奮工作，如今五名子女成家立業，周楊素蓮也已是十三個孫子女的阿嬤及七個曾孫的阿祖，家庭美滿。而她為家庭奉獻自我的身體力行與敦厚的教養，得獎實至名歸。她也分享養生之道：「早睡早起作息正常，知足安樂！」

慈萱媽媽簡秀玉 照護夫、子不喊苦

七十二歲「慈萱媽媽」簡秀玉，長年照護同為身心障礙的丈夫與兒子，從不喊苦、不喊累，靠著做料理撐起家計，甚至時常贊助關懷弱勢活動。

簡秀玉的兒子小勳因車禍癱瘓，在媽媽細心照顧下逐漸走出陰霾，積極參與活動分享心路歷程，砥礪同伴；在母親節前夕，他感謝媽媽說：「我的病痛不及媽媽辛苦的萬分之一，鼓勵大家活在當下、珍惜所有」，讓媽媽感動地泛出淚光。

陳清香獨力掙錢養育兩子 獲自強媽媽

唯一新住民「自強媽媽」陳清香，廿二歲時從越南遠嫁台灣，丈夫因病去世，育有二子，面臨文化衝擊及語言差異，她只能拚命賺錢養子，面對逆境挑戰，從未想過放棄，實為「自強媽媽」典範。

黃偉哲說，期許大家要及時行孝，每天要跟媽媽說聲「媽媽我愛您」；現場還安排金戒指、腳踏車的抽獎，並貼心設置創意棚拍區，由專業攝影師為獲獎媽媽和全家人留下美好回憶，讓媽媽有個難忘又具紀念性的母親節。

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