護理師黃佩珍為病人 研發管路辨識收集器

大台南護理師護士公會昨天表揚南瀛護理獎及資深、績優護理人員，左二為奇美醫院高階護理師黃佩珍。（記者劉婉君攝）

2023/05/13 05:30

〔記者劉婉君／台南報導〕昨天是五一二國際護師節，大台南護理師護士公會表揚六位南瀛護理獎得主，及廿八位績優、一三四位資深護理人員。奇美醫院高階護理師黃佩珍與護理長陳俞君雙雙獲得南瀛護理獎肯定，兩人感性的說，在照護病人的同時，也從他們身上學到很多，希望自己成為一名溫暖的護理師。

黃佩珍投入護理工作已廿八年，有感於加護病房常需搶救生命，而病人身上常同時有多條點滴線，容易打結或是在翻身時脫落，危及病人的生命。她研發「管路辨識收集器」取得專利，透過顏色區別，讓醫護人員可快速掌握患者的注射藥物，獲得二○一九台灣綠點子國際發明設計競賽鈦金獎、台灣創新技術博覽會金獎、第十六屆國家新創獎臨床新創獎及韓國首爾國際發明展金牌獎。

南瀛護理獎 6人獲表揚

陳俞君在奇美醫院服務十九年，起初在一般外科加護病房服務，後轉為一般外科護理，印象最深的是一位癌末阿公，在和醫療團隊討論後，接受安寧介入，返回家中安祥離開；另有一名六歲小朋友，因車禍被宣判腦死，父母化為大愛，捐出器官幫助其他小朋友延續生命。她說，多年來深刻感受到自己照護病人，不只付出，獲得的更多，因為她比一般人懂更多醫療常識，也從病人身上學會如何照護自己的家人。

南瀛護理獎得主還有麻豆新樓醫院護理部督導吳玲瑜、衛生局股長張麗香、高雄榮民總醫院台南分院附設護理之家護理長高滿、麻豆新樓居家護理所負責人陳美慧。

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