為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    當歸鴨等3老店 入選米其林指南

    2023/05/12 05:30

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕國際美食評鑑雜誌《米其林指南》公布五月入選名單，中西區的三好一公道當歸鴨、沙淘宮廟海產和東區的城邊真味炒鱔魚專家，三家開業逾半世紀的老店上榜。

    沙淘宮廟海產提供古早味台灣菜近六十年，每日營業到深夜，是在地老饕宵夜好選擇，米其林評審員特別推薦酸甜滋味的蛋包飯、金黃酥脆的台式炸豬排，以及不含味精的關東煮佐特調醬料。

    三好一公道當歸鴨開業超過七十年，第二代延續創辦人手藝，以當歸鴨腿麵線最受歡迎，湯頭溫潤回甘，搭配燉煮至軟嫩溫體菜鴨及保有口感的紅麵線，悠長滋味讓米其林評審印象深刻。城邊真味炒鱔魚專家創立超過五十年，招牌炒鱔魚鑊氣十足，酸甜滋味令人回味再三，米其林推薦生炒花枝與鮮美可口的麻油腰花。

    去年米其林首度納入台南進行評鑑，已公布廿七間必比登推介店家及十七間入選餐廳。在年度的發布會前，米其林評審員會持續四處搜尋，找到值得加入指南的新名單，並在每月定期發布，台南今年一月與三月有四家，這次新增三家，合計已有七家新入選。

    觀旅局說，台南還有許多隱藏版美味餐廳，邀請大家一起來發掘，循著米其林指南腳步，吃遍台南。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    臺南市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播