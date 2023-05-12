當歸鴨等3老店 入選米其林指南

2023/05/12 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國際美食評鑑雜誌《米其林指南》公布五月入選名單，中西區的三好一公道當歸鴨、沙淘宮廟海產和東區的城邊真味炒鱔魚專家，三家開業逾半世紀的老店上榜。

沙淘宮廟海產提供古早味台灣菜近六十年，每日營業到深夜，是在地老饕宵夜好選擇，米其林評審員特別推薦酸甜滋味的蛋包飯、金黃酥脆的台式炸豬排，以及不含味精的關東煮佐特調醬料。

三好一公道當歸鴨開業超過七十年，第二代延續創辦人手藝，以當歸鴨腿麵線最受歡迎，湯頭溫潤回甘，搭配燉煮至軟嫩溫體菜鴨及保有口感的紅麵線，悠長滋味讓米其林評審印象深刻。城邊真味炒鱔魚專家創立超過五十年，招牌炒鱔魚鑊氣十足，酸甜滋味令人回味再三，米其林推薦生炒花枝與鮮美可口的麻油腰花。

去年米其林首度納入台南進行評鑑，已公布廿七間必比登推介店家及十七間入選餐廳。在年度的發布會前，米其林評審員會持續四處搜尋，找到值得加入指南的新名單，並在每月定期發布，台南今年一月與三月有四家，這次新增三家，合計已有七家新入選。

觀旅局說，台南還有許多隱藏版美味餐廳，邀請大家一起來發掘，循著米其林指南腳步，吃遍台南。

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