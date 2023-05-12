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    首頁　>　臺南市

    中捷事故 勞工局安檢興富發兩建案

    2023/05/12 05:30

    〔記者蔡文居／台南報導〕台中捷運發生興富發建設施工中的塔車吊臂摔落捷運軌道上，造成一死十傷的意外。南市勞工局長王鑫基表示，興富發建設公司在台南安平及安南區各有一建案，已針對此兩建案啟動工安檢查，近日派人進行安檢。

    市議員李宗霖昨天質詢時提問興富發在台南有無建案？勞工局應全面盤點目前興富發在台南的建案，並且盤點吊掛式工地，檢視是否安全。

    李宗霖說，對酒駕累犯、多次未禮讓行人的高風險駕駛人，市府都認為公布駕駛照片是遏止肇事的辦法，那建商、營造廠商出現公共安全意外時，應有更大的能力、負更大的責任，市府應該向市民公布廠商黑名單。如果一個建商，連工地的工安都顧不了，市民恐怕也會擔憂建商蓋的房子會不會有問題。

    王鑫基說，興富發目前在台南有兩個建案，一個在安南區，一個在安平區，已對兩建案啟動工安檢查，另外也針對全市的吊掛式工地進行全面性檢查，以防止類似意外發生。至於，有違法被裁罰者，都有在網路上對外公告，有發生工安意外者也都有對外發布。勞工局針對興富發兩建案開始興建後即不定期實施工地檢查，安平建案至今七次、安南建案有四次工地安全檢查，都無違規事項。

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