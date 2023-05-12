捷運第一期藍線環評 須補充逃生措施

2023/05/12 05:30

〔記者陳嘉怡、洪瑞琴／綜合報導〕環保署昨召開台南首條捷運第一期藍線環評專案小組初審會議，因台中捷運綠線發生事故意外，環評委員認為台南首條捷運計畫一樣採高架型，應補充緊急應變規劃、逃生安全維護措施，全案補正資料後再審。南市交通局回應說，環評初審意見將納入後續修正環評報告書，補充相關調查資料並提出具體因應改善作為。

南市捷運第一期藍線全長八．三九公里、採高架單軌，沿途設置十一座高架車站及一座維修機廠。路線規劃分文化中心段及仁德段，文化中心段路線自台鐵大橋站沿中華路、中華東路至文化中心；另仁德段則由東門路往東至中山路仁德轉運站。

要求有具體減噪和防振措施

環委審查認為台南捷運藍線採高架、自動駕駛系統，若發生像台中捷運的工安意外或停電等狀況，需要全線停車，但高架並無其他可駐足地，應該說明清楚緊急應變規劃、逃生安全維護措施。也認為東區小東路、東寧路、東門路三個主要幹道路口不要同時間施工，要求補充沿線施工階段替代道路規劃、交通監測計畫等，以及未來營運階段接駁公車路線等規劃。

初審要求維修機廠對噪音振動影響要有具體減噪和防振措施；並評估規劃列車夜間最晚進場時間、夜間不進行列車維修的時限，並補充測試軌道的長度規劃考量。因捷運路線鄰近新化斷層及後甲斷層的敏感區位，環委要求強化施工及營運期間地質安全監測計畫規劃，加強耐震設計並研提緊急應變管理計畫；針對施工營運期間對沿線鄰近建築物的可能影響，也應評估設置噪音減振措施及地質安全監測計畫。

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