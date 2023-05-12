納管未登記工廠 2328家提改善計畫

南市輔導團進廠輔導，協助廠家盡速合法登記永續經營。（南市經發局提供）

2023/05/12 05:30

協助取得一般工廠登記 完成合法化 提出率百分之百

〔記者洪瑞琴／台南報導〕工廠輔導法上路後，台南市推動未登記工廠輔導納管進入提送改善計畫第二階段，有二三二八家廠商提報改善計畫，提出率百分之百，市府將盡速辦理審查作業，協助完成合法化永續經營的「最後一哩路」，至於遭駁回或撤案的四四一家，未納管的須停工，否則處以斷水電。

441家遭駁回或撤案 未納管須停工

市府經濟發展局說，政府輔導未登記工廠轉型合法有四階段，包括申請納管、提出工廠改善計畫、實質改善取得特定工廠登記、申請用地變更，最後取得合法一般工廠登記。

經發局表示，南市列案納管二七六九家廠商，其中遭駁回及撤件四四一家，其它二三二八家廠商提送改善計畫，主要輔導業者針對工廠範圍進行環保、消防、建築結構、排水等與環境改善相關檢討，市府將盡速審查，輔導業者辦理特定工廠，進而辦理用地變更，取得一般工廠登記完成合法化。

申請特定工廠登記 核准率逾97％

另，申請特定工廠登記（含臨登轉特登）八四四家，已核准八二六家，核准率九十七．六四％。在「農產業群聚地區低污染之既有未登記工廠」部分，南市已申請計二三三家納管，截至四月中旬，已核准納管一○二家、關廠及遷廠有四家，其他後續將積極派員協助輔導廠家。

經發局指出，遭駁回或撤案的四四一家，主要原因是廠家不做了、屬位於公告不宜設立工廠地區、非屬工廠性質，若仍是未登記工廠，將會優先排入聯合稽查，未納管就必須停工，否則處以斷水電，執法沒有期限，被稽查到就勒令停工。

輔導團受理電話諮詢及現場輔導

經發局說，市府每年皆成立專業未登記工廠輔導團，免費受理電話諮詢及現場輔導，像是辦理納管、改善計畫及用地變更說明會，未來也將持續積極輔導未登記工廠合法化作業，以「專家訪視輔導及諮詢」為方向，協助廠商邁向合法化，今年將再辦理四場用地變更說明會，屆時將由輔導團隊進行簡報，現場並接受諮詢，提供廠家意見，加速廠家合法化期程。

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