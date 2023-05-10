50年前學甲 「上白礁」 影片重現

台南學甲慈濟宮公開一九七一年以八毫米膠片拍攝的上白礁珍貴影像。（學甲慈濟宮提供）

2023/05/10 05:30

〔記者王涵平／學甲報導〕台南學甲慈濟宮昨公開一九七一年以八毫米膠片拍攝的上白礁珍貴影像，電影蒐藏家博物館長井迎瑞表示，除作為當今民俗復振的重要依據。另從使用的八毫米媒材性質來看，意義更為重大。

學甲慈濟宮董事長王文宗表示，廟方二○一九年在檔案室發現一批十六毫米及八毫米膠捲，二○二○年委託南藝大搶救七十年代拍攝的十六毫米膠片。去年再委託電影蒐藏家博物館進行十捲八毫米電影膠片的物理修復和數位化。

慈濟宮和台北電影蒐藏家博物館昨放映一九七一年以八毫米膠片拍攝的上白礁珍貴影像精華版。井迎瑞和政治大學華人宗教研究中心研究員洪瑩發說明，該影片是目前唯一被發現、以八毫米膠片完整記錄一個大型宗教活動、且年代早至一九七一年的影片，是出土的重大意義。

完整版本的影片將於五月十三日晚上六時卅分在學甲慈濟宮廟埕公開放映。井迎瑞表示，上白礁的影像紀錄提早十年，讓未來專家學者可以從兩批相隔十年的歷史影像，進行儀式本身的時代變遷訓詁學對照。台灣發現的八毫米膠片通常被用來作為業餘或家庭電影使用，但由於本影片的發現與重現，證明具備優越的紀實功能與文獻價值。

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