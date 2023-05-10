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    康橋大道連接正南三路 明年打通

    台南永康區康橋大道打通工程，目前已進場施工，將縮小中央分隔島，增加車道。（記者劉婉君攝）

    台南永康區康橋大道打通工程，目前已進場施工，將縮小中央分隔島，增加車道。（記者劉婉君攝）

    2023/05/10 05:30

    〔記者劉婉君／台南報導〕永康區東橋重劃區對外交通瓶頸，地方期盼打通市立圖書館永康新總館旁的康橋大道，穿越縱貫鐵路，往北延伸至正南三路。但受到正南三路拓寬工程流標十次等因素影響，工程延宕，直到去年底才完成發包，施工單位已於四月底進場施作，計畫九月先完成鐵道兩側道路拓寬，交由台灣鐵路管理局建置平交道，預計明年二月完工通車。

    縱貫鐵道阻隔 人車繞道造成堵塞

    永康康橋大道與正南三路之間，因縱貫鐵道阻隔，來往人車需繞道路幅狹窄的中正二路三三六巷行駛，尖鋒時段易造成交通阻塞，地方期盼康橋大道打通已久，原計二○二一年底開通，但因正南三路雨水下水道箱涵施工，正南三路拓寬工程又受到物價及工資上漲影響，歷經十次流標，去年底才完成決標，康橋大道北延的完工期程也一再延後。

    兩側銜接道完工 交台鐵建置平交道

    內政部營建署南區工程處表示，施工單位四月已經進場施工，將縮小康橋大道的中央分隔島，把現有四十五米寬、雙向卻僅各一車道的路面，規劃成為雙向各三車道。正南三路拓寬案，從鐵道到省道台一線，全長一公里，將先進行靠近鐵道路段的施工，未來將成為卅米寬道路。預計九月底鐵道兩側銜接道路均完工後，即會交由台鐵局建置平交道。

    台鐵局嘉義工務段指出，平交道板舖設在兩側道路拓寬完成即可進行，但後續還有平交道閃燈及遮斷桿等設施，需由相關分工的部門辦理採購作業才能施作。

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