書展、行動攤車 博物館節5/20開幕

台南市美術館是台南文化景點指標之一。（記者洪瑞琴攝）

2023/05/10 05:30

於市圖永康新總館登場 民眾參訪全市57館 體驗照可於臉書平台分享

〔記者洪瑞琴／台南報導〕二○二三台南博物館節將於五月廿日開展，活動持續至七月三十一日，今年系列活動將透過館際合作，打破博物館空間、時間、類型的框架，呼應當代博物館功能多元性，讓民眾以不受限方式，認識博物館、探索自身與人們、土地、自然互動，並於臉書平台分享在博物館的美好經歷，邀請大家一起來逛博物館。

有繪畫徵集、線上博物館

台南市不僅是文化古都，更是「博物館之都」，總計有五十七間各具特色的博物館，數量全國最多，類型相當多元。南市文化局昨在市政會議說明今年博物館節系列活動規劃內容，包括「博物館逛大街」、「分享博物館體驗參與博物館的一○○種方式」、「畫出你（妳）心目中的博物館繪畫徵集活動」、「線上博物館–博物館挖！挖！哇！」等主題。

7月走進百貨公司辦活動

五月廿日至廿一日在市圖永康新總館舉辦博物館主題書展、行動攤車走進人群，以及七月八至九日在新光三越台南新天地，透過行動攤車及微型展示箱，突破場地限制，讓民眾「在百貨公司與博物館相遇」。此外，邀集各館接力分享各博物館可以做什麼，民眾記錄參與博物館活動期間任何體驗照片，並於「南博 ONE」臉書粉專平台分享，透過社群分享影響力，吸引更多人親近博物館；像是山上花園水道博物館不定期辦攀樹體驗、左鎮化石園區有菜寮溪採化石、噍吧哖事件紀念園區體驗感受歷史生活足跡。

市長黃偉哲表示，台南是台灣的文化之都，博物館在台南的城市發展扮演相當重要角色，例如南美館參觀人次已連續兩年超越故宮，而博物館數量更是全國第一，文化局應強化串聯各館的特色館藏，讓台南成為具有獨特風味意境的城市博物館。目前蕭壠國際藝術村正在舉辦「台荷交流特展」，是透過博物館進行國際交流的良好方式，應持續邀請國際藝術家，用藝術交流詮釋台南四○○年的歷史。

台南市博 10月重新開館

南市文化局表示，今年博物館節活動推廣常態性博物館知識，也同時延續民眾對博物館關注度，預告台南市立博物館（原鄭成功文物館）將於十月重新開館，未來將強化專業館所營運管理，提升結合公私立地方文化館，以「南博ONE」品牌，打造台南成為「博物館之都」。

山上水道博物館平日會不定期舉辦攀樹體驗，讓小朋友學習與自然共存。（南市文化局提供）

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