《台南》安南海南里活動中心新建工程 明年完工

2023/03/10 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕安南區原海南里活動中心老舊不敷需求，市府投入逾六千萬元新建活動中心，昨日舉行開工典禮，將於明年完工，為安南區地方建設添利多。

民政局表示，安南區九份子重劃區人口成長迅速，未來發展潛力十足，原海南里活動中心位於中華北路大港觀海橋下，空間狹小、簡陋，且結構上也有安全疑慮，為提供九份子重劃區及其周邊社區居民更為寬敞合宜的休閒集會場所，在地方民意代表的爭取及支持下，規劃在海南公園內闢建新的活動中心。

市長黃偉哲主持動工典禮表示，台南不只要大建設，也很重視基層需求，活動中心和地方里民息息相關，自他上任後也陸續收到里長反映，包括區域缺乏集會活動中心，或是建物老舊不敷使用等，也因此任內一直有規劃興建新活動中心，盼增進市民之間的情誼，改善地區人文環境。

安南區公所說，海南里活動中心新建工程，由地政局南市實施平均地權基金補助，運用土地出售的盈餘回饋，實現土地正義，於重劃區內公園用地，以多目標使用方式新建活動中心，總工程經費六一七○萬元，預定新建二層建築物，總樓地板面積約三二八坪，預計二○二四年五月底完工。

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