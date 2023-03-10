《台南》湯德章之路主題地圖 掃QR Code聽人權故事

2023/03/10 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為回顧人權歷史、型塑城市重要紀念空間，南市文化局在內政部TGOS平台（地理資訊圖資雲服務平台）以文字和照片搭配Podcast語音導覽，串連台南市人權歷史場址，形成「湯德章正義與勇氣之路」主題地圖，讓遊客按圖索驥，踏上自由民主時空之旅，深入瞭解這片土地曾發生的人權故事。

「湯德章正義與勇氣之路」TGOS主題地圖，從起點紀念碑所在的原台南州會（現為二二八紀念館）出發，沿路經湯德章故居、原台南監獄、愛國婦人會館、原台南警察署以及湯德章紀念公園。

按圖索驥 了解人權歷史

文化局表示，人權歷史場址涉及過去因國家暴力侵害個人造成的社會集體創傷，然而隨社會變遷，遺址及其歷史意義逐漸消失，因此結合科技，透過TGOS主題地圖聆聽Podcast進一步學習指認與辨識，標誌出人權歷史地景與記憶的變遷。

文化局指出，民眾可以掃描南市人權歷史場址QR Code，連結TGOS路線並打開Podcast聆聽，透過頁面上介紹場址的涉及事件、事件概述、相關人物、今址現況與照片，跟隨先人留下的足跡，一同探尋台南在地人權故事與歷史，除了人權場址位置，「正義勇氣之路」相關路線標示設置，也預計四月廿九日完成施作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法