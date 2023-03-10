「疫」外爆紅 大凍山三角點成打卡熱點

大凍山步道採手作生態工法整建，吸引山友體驗。 （記者王涵平攝）

2023/03/10 05:30

〔記者王涵平／白河報導〕武漢肺炎疫情帶動登山熱，關子嶺風景區大凍山一二四一公尺三角點成打卡熱點，平時或假日皆可見登山人潮，帶動相關單位整建登山步道，關子嶺風景區今年也將透過前瞻計畫展現疫後新風貌。

1241公尺三角點拍照 網路熱門貼文

大凍山為台南第一高峰，因交通便利，是台南地區民眾容易親近的郊山，也是警、消常訓與學校戶外教學的重要場域，疫情爆發後的戶外休閒風氣，帶動大凍山的登山人潮，也凸顯關子嶺風景區遊憩設施需要提升的問題。

林務局嘉義林管處採取手作生態工法整建大凍山登山步道，歷時一年，去年十一月完工啟用，獲得山友肯定，也吸引更多未曾到過大凍山的民眾前往朝聖，在一二四一公尺三角點持手板拍照打卡，已成網路的熱門貼文。

關子嶺風景區改善景觀 盼設停車場

南市觀光旅遊局代理局長林國華說，關子嶺風景區整體規劃「一心二環三亮點」，今年初再獲核定觀光前瞻計畫七千萬元，將持續進行改善溫泉區內柚子頭溪岸親水空間、視覺景觀以及道路景觀改善等工程，包括從嶺頂溫泉區前往大凍山登山步道，有更友善的徒步環境。

關子嶺地方耆老吳忠明長期投入白河文教工作，他說，關子嶺登山步道不僅有豐富自然景觀，也有人文歷史，例如半崎仔─石山古道是關子嶺古道群之一，早期為開採石灰與挑販開闢的道路，人文歷史與自然生態豐富，店仔口協會爭取整建，推展文史觀光，值得相關單位協助整建與闢建停車空間。

大凍山的停車空間同樣長期受到山友關切，南市交通局表示，為此成立專案小組研議，規劃在仙草國小關嶺分校設置停車空間，然因校內目前有關嶺消防分隊進駐，校方考慮師生安全與消防車輛進出，暫未同意提供用地，但附近已找不到其他用地，因此將會持續與校方溝通。

大凍山一二四一公尺三角點成為熱門打卡景點。 （記者王涵平攝）

大凍山步道可遠眺大凍山山群。（記者王涵平攝）

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