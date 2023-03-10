快來台南！情侶放閃拍美照 人氣王有「豪」禮

台南愛情景點推薦，「台灣極西點」七股國聖燈塔，讓戀人「愛到極點」。（記者洪瑞琴攝）

2023/03/10 05:30

幸福城市甜蜜旅拍 5大遊程、120個愛情景點任你拍

〔記者洪瑞琴／台南報導〕迎接白色情人節、又是春暖花開出遊好時節，南市觀旅局推出「幸福城市甜蜜旅拍」活動昨日開跑，推薦全市五大主題、一二○個愛情景點，歡迎全國情侶春遊台南拍攝放閃美照，票選人氣最高前三名，可獲得市價約四萬元的甜蜜好禮。

觀旅局推薦「永浴愛河」、「山盟海誓」等景點

觀旅局推薦放閃美拍景點，包括象徵「永浴愛河」的安平大魚的祝福、虎頭埤虎月吊橋；「山盟海誓」的草山月世界、漁光島海景；「白頭偕老」的井仔腳鹽田、七股鹽山；呈現台南古都「經典風華」的孔廟百年紅牆、老街巷弄風情；展現「懷舊文青」風格的蕭壠、總爺、水交社、藍晒圖文化園區、下營及大內彩繪村、後壁菁寮俗女村等地，都是極有台南特色的最佳景點。

人氣最高前3名 獲婚攝、飯店住宿好禮

五大愛情主題遊程，包含拜見月老祈求姻緣順利、漁光島及德陽艦定情園區浪漫餘暉踏浪樂遊、北門井仔腳鹽田及台灣極西點七股國聖燈塔，讓戀人「愛到極點」、關子嶺溫泉泡湯讓感情加溫，以及虎頭埤虎月吊橋、山上水道花園博物館踏青等約會推薦遊程。

市長黃偉哲說，台南好山好水，真的要拍起來好看，「人也好看，景也好看」，大家一起來投票，一起來決定。他幽默表示「不管是戀愛中或是已經結婚，總不能結婚以後，就不帶太太出來了，這樣不行」，歡迎大家一起來拍美照。

此外，三月十四日白色情人節甜蜜日子登記結婚的佳偶，前一百名也有限量結婚好禮。

觀旅局表示，即日起至五月十四日，民眾只要來台南旅遊，拍攝情侶放閃美照分享至活動網站，並邀請親友按讚投票，人氣最高者前三名將可獲得免費婚攝寫真套組、愛情專車一日遊（免費包車），及由晶英酒店、台南大員皇冠假日酒店、安平雅樂軒酒店（前三名各選一）提供的豪華飯店住宿券，市價約四萬元，其他還有六十個獎項好禮。活動官網查詢https://pse.is/4rsf3y。

台南「幸福城市甜蜜旅拍」活動昨開跑，觀旅局推薦美拍景點，圖為象徵「永浴愛河」的虎頭埤虎月吊橋。（記者洪瑞琴攝）

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