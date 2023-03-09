古佛入神 狂收民眾恭書4千封

神像罕見開放信眾參與恭書《玄天上帝百字聖號》入進金身，總計收到近4千份來自各地的信件。（記者王姝琇攝）

2023/03/09 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕直轄市定古蹟開基靈祐宮恭迎明代古佛大上帝副駕，但因年代久遠遭蟲蛀，日前由南天門文物藝術神佛修復雕塑，採「修舊如舊」方式修復，保持古味，昨日重新入神。最特別的是，百年難得一次的古佛入神儀式，廟方罕見開放信眾參與共同恭書《玄天上帝百字聖號》，並得以置於金身之內，吸引將近四千人來信。

靈祐宮玄天上帝神像500年

靈祐宮委員楊正勇表示，玄天上帝金身初估有五百年歷史，高約一百公分，原為國外古董藏家私人典藏，前年由國內藏家蔡孟原恭迎回台，期間另有人開價百萬欲收購，後來蔡孟原擲杯決定貢獻給靈祐宮，耗費近兩年進行加固、修復。

神佛遭蟲蛀 修復保持古味

一般常見神像入神物有命書、七寶、虎頭蜂、六色線和色紙等，為發揚道教文化及玄天上帝信仰，廟方特地邀信眾共襄盛舉，每人手書一份《玄天上帝百字聖號》，並在書紙背面紀載姓名、地址及祈願文等，與入神物一起放進金身祈福。

命書、純金元寶同入金身

這種作法在台灣相當罕見，有人形容宛如「另類時空膠囊」，只是不知道下回什麼時候會打開，楊正勇說，神像只要沒有大修或嚴重受損，就算超過百年也不一定會打開入神孔，號召活動開放收件時間僅半個多月就收到近四千份，不乏由國外快捷寄回台灣，回響熱烈；也有信眾隨著信封寄出現金等物，贊助進行中的廟體重修工程。

楊正勇表示，此次入神物不僅有民眾恭書，還有象徵神像身分紀錄的命書及虎頭蜂、六色線和色紙；特別的是，七寶由純金元寶、台灣樣式的寶玉、純金牌、純銀牌、珊瑚珍珠等，加上難得的玄天上帝寶符，一起入進金身供百年香火供奉。

靈祐宮主祀北極玄天上帝，廟方說，感謝藏家捨得貢獻古佛供信眾參拜，神像遭蟲蛀及腐朽部位也逐漸修復完成，訂於四月廿一日晚間十一點進行開光。

入神物包括純金元寶、台灣樣式的寶玉、純金牌、純銀牌、珊瑚珍珠等。（記者王姝琇攝）

開基靈祐宮昨完成入神儀式。（記者王姝琇攝）

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