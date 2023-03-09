台南公車超 「智慧」 可監測坑洞、掉落物

台南公車設ADAS先進駕駛輔助系統（黃色圓圈處），進行道路資訊蒐集，提供交通安全改善參考。（南市交通局提供）

2023/03/09 05:30

市區4條路線試驗 總長約120公里 道路資訊蒐集2萬筆

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市府與數位發展部、經濟部合作推動「公車先進駕駛輔助系統加值自動化道路資訊蒐集服務」，已完成試驗，以市區公車○路、二路、五路及藍幹線為試驗場域、總長約一二○公里，蒐集二萬筆道路相關資訊，甚至道路鋪面不佳也被監測出來。

裝設30台先進駕駛輔助系統

計劃由科技業者爭取中央專案補助，總計畫經費約一二○○萬，市府未出資，媒介提供車輛和路段供試驗，裝設三十台先進駕駛輔助系統（ADAS）設備，提升公車行車安全外，也透過物聯網、人工智慧、前瞻通訊等新興科技應用技術，蒐集道路相關資訊，自二○二一年七月至二○二二年九月完成試驗計畫並經過驗證，已精確數位化道路資訊逾二萬筆，所建置圖資空間精確度可小於二公尺。

可辨識交通流、碰撞警告等

測試階段時，完成廿公里驗證路段上四十一筆鋪面缺失資訊即時回報，顯示有助鋪面巡檢技術。交通局表示，路面坑洞大都在北區開元路、東區中華東路、永康中正南路等路段，主要是因五路行經省道與市區道路，可作為不同路況的試驗場域，但這些缺失不一定就是「路面坑洞」，也可能是其他微小異物如雜物垃圾在路面上，上傳資料都會提供工務相關單位進一步查勘改善。

提供道路維護、人車風險資訊

台南的試驗計劃，更導入影像辨識技術，藉由公車前方及側向所安裝的鏡頭組，每天不間斷將所蒐集的影像資訊處理過濾，完成去個資及加密等動作後，包含交通流、煞車、轉彎、施工區、車距、行人流量、自行車流量、碰撞警告、掉落物、路肩停車、坑洞等道路風險資訊，皆可透過雲端平台整合應用，進一步提供道路維護、風險管理參考依據。

研究成果開放大眾加值應用

交通局表示，研究成果介接到台南城市數據交換整合平台供市政管理使用外，也上傳至交通部運輸資料流通服務平台（TDX），開放大眾加值應用，可作為後續大台南公車車輛安全設備建置及推廣參考依據，有效提升整體交通環境。

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