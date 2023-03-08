迎接台灣設計展 打造台南城市美學

西市場市定古蹟已近修復完成。（記者洪瑞琴攝）

2023/03/08 05:30

以南美館與西市場為主展場 串連古蹟、商圈 規劃吃、穿主題 呈現古都蛻變與新生

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「二○二四台灣設計展」將於明年十月登場，南市美術館及市定古蹟西市場（俗稱大菜市）預定作為主展場，並串連周邊藝文場館、商圈及創意產業，結合民間資源，以展現「文化之都」厚實的設計力量，打造專屬台南的城市美學。

西市場 日治時期第一座現代化市場

設計展預計以「吃．穿」為主題，盤點府城獨到的飲食品味與穿著哲學，凝聚常民精神與生活，融合永續創新的設計概念，串連跨世代、跨產業、跨領域、跨文化的力量，推動展覽的整體規劃。

南市文化局表示，南市美術館是台南重要的專業文化展演場域，一館、二館將是明年台灣設計展主展場之外，西市場市定古蹟也已近修復完成，做為府城過往重要的紡織產業集散地，是這次展覽主題最適切的展演場所，在美術館所代表的「新」與西市場代表的「舊」之間，將呈現台南如何走出做為文化古城面對永續與創新設計等議題的道路。

西市場（俗稱大菜市，建於一九○五年）是台南日治時期第一座現代化市場，曾是南台灣最大的菜市場，最鼎盛時期市場的二樓還曾經有高級西餐廳。明年台灣設計展將是西市場古蹟修復後，迎來的全國性大型展覽。

官民合作 提升文化之都創新與美學

台灣設計展由財團法人台灣設計研究院主辦，文化局表示，迎接明年「台南四○○」的紀念性意義，市府特別爭取「二○二四台灣設計展」共同主辦權，希望能在具有紀念性意義的明年，結合台南豐富的文化內涵及長期耕耘與輔導的青創設計能量，帶來獨具品味的設計風格與展覽。

文化局也將結合各局處力量，與台灣設計研究院所推動「城市美學」公共場域設計共創徵選計畫，透過徵選活動，吸納更多設計、藝術、美學團隊來台南，參與推動台南古城新生的百變面貌，邀請全國民眾一起來台南，感受在「台南四○○」的歷史節點上，城市的蛻變與新生。

台南市美術館二館將是「二○二四台灣設計展」的主展場。（記者洪瑞琴攝）

市定古蹟西市場預定作為「二○二四台灣設計展」主展場。（記者洪瑞琴攝）

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