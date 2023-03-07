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    《台南》忠順聖王會食祖佛酒 千人祭祖登場

    台南市定民俗「忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖」昨登場，共有來自八個行政區約千名陳姓宗親祭祖。（記者劉婉君攝）

    台南市定民俗「忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖」昨登場，共有來自八個行政區約千名陳姓宗親祭祖。（記者劉婉君攝）

    2023/03/07 05:30

    〔記者劉婉君／台南報導〕市定民俗「忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖」昨天登場，共有來自永康等八個行政區約千名陳姓宗親，齊聚新化區山腳里頂山仔腳祭祖，並席開百桌餐會。

    「忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖」已有超過百年的歷史，新豐地區早年即有各庄陳姓宗親同組聖王會，輪流奉祀忠順王陳聖祖，為歷史悠久的老神明會祖織。藉由每年一度的食祖佛酒，將分布各庄頭的陳姓宗親聚集在一起祭祖、餐會聯誼，維繫宗族的情感，選取爐主的制度及迎聖祖的交接、遶境，亦具有在地特色。

    參與的陳姓宗親庄頭分布永康、仁德、歸仁、關廟、龍崎、新化及東區後甲、安南區土城等地，於每年農曆二月十五日由輪值的庄頭負責酬宴「祖佛酒」，宴會後再擲筊選出下一年度的新爐主，兼具祀神與祭祖雙重意涵，二○一六年登錄為市定民俗。最多曾高達四十六個庄頭參加，昨天有廿個庄頭的陳姓宗親陸續前往祭祖。

    年度盛會 凝聚宗親情感

    今年的食祖佛酒活動由新化山仔腳陳姓宗親主辦，一早各地的陳姓宗親即陸續前往祭拜，新爐主則在餐會後先迎回聖祖令牌，一個月後再到歸仁潁川家廟將陳聖祖迎回庄頭供奉一年，一年一度的盛會，凝聚宗親的情感，也讓歷史民俗得以代代流傳。

    陳姓宗親會理事陳宏田將近年來發表過的相關期刊論文集結成冊，於會中分送給各庄頭代表，希望讓更多人瞭解台南陳姓宗族及忠順聖王會的歷史，進而促成更多相關的研究問世。陳宏田也將《台南東郊三百年陳姓祖佛陳聖祖忠順王信仰 － 附大灣忠順聖王宮聖示採訪錄》獻給陳聖祖，內容包括忠順聖王會的歷史、演變及祭典型態，以及陳聖祖忠順王陳邕、開漳聖王陳元光、鄭氏時期陳永華諮議參軍的介紹等。

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