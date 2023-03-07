烏山頭香榭大道南洋櫻 花開4成

南洋櫻淡粉紅色的花瓣，會隨風掉落。（記者楊金城攝）

2023/03/07 05:30

〔記者楊金城／官田報導〕官田烏山頭水庫的南洋櫻花季登場，美景如畫。烏山頭香榭大道的南洋櫻有九十三年歷史，三月初開花了，目前花開約四成，農水署烏山頭風景區管理所規劃在四月初連假推出南洋櫻和風祭活動。

如鋪粉紅色地毯 超浪漫漂亮

烏山頭大壩底下的棧道有一．五公里長，賞櫻步道集中約一百廿公尺長，現有廿一棵南洋櫻老樹，往年花季登場時，南洋櫻步道因「櫻花雪」有如鋪上粉紅色的地毯，相當漂亮，浪漫指數破表，是拍照打卡的熱門景點。

近年來，烏山頭香榭大道的南洋櫻到三月中旬才逐漸開花，今年在二二八連假就有花苞初綻放，近日因白天天氣溫暖，最近這一週一起開花，目前花開約四成。烏山頭風景區管理所主任趙貴良表示，春暖花開，南洋櫻花期在三月初開花進入花季「才是正常」。

八田與一親栽 吸引數萬遊客

香榭大道的南洋櫻，是在一九三○年烏山頭水庫完工時，從日本引進，由「嘉南大圳之父」八田與一技師親手栽種，廿一棵南洋櫻老樹可謂老而彌堅，每當三月南洋櫻盛開，成為烏山頭最美麗的風景。

烏山頭園區另外在舊送水口、露營區、親水公園、八田與一紀念室也有栽種南洋櫻。烏山頭南洋櫻花季每年吸引三、四萬名遊客朝聖，今年花季從三月初開始，趙貴良說，園區將推出和風祭活動，歡迎遊客前來賞花。

此外，官田區隆田Cha Cha文資教育園區與烏山頭風景區也從三月四日起攜手推出八田與一繪本故事屋，每週末輪流舉辦，十一日換由烏山頭園區舉辦。

官田烏山頭水庫香榭大道的南洋櫻，目前花開約四成。（記者楊金城攝）

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