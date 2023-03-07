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    仁德廢棄哨所 變身假日咖啡館

    營舍建物內的窗框，成為火車行經畫面趣味構圖。（記者吳俊鋒攝）

    營舍建物內的窗框，成為火車行經畫面趣味構圖。（記者吳俊鋒攝）

    2023/03/07 05:30

    結合古蹟及鐵道景觀 看火車、喝咖啡 還可換軍裝體驗戰地風情

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕列入台南市定古蹟的「二層行溪舊鐵路橋」，一旁留有戒嚴時期守衛軌道安全的哨兵所，雖然已經荒廢，但迄今近半世紀的營舍建築，卻是聚落發展、變遷重要的歷史見證，地方合力打造成喝咖啡、看火車的休憩景點，躍為社區觀光新秘境。

    原為守衛「二層行溪舊鐵路橋」營舍

    哨兵所位於仁德區中洲里，在台南市政府綠培力計畫的經費協助下，完成周邊環境的整理，入口處重新鋪設地磚步道，讓原本隱身溪畔叢林裡的廢棄營舍，變身為假日咖啡館。由於咖啡館深受歡迎，社區於原中山室增設更衣間，提供民眾換著軍裝體驗，可以在別具特色的營舍建物內合影，留下精彩的網美照片。

    中洲里長葉清仁表示，現場改造後，就取名「五七營區咖啡館」，每逢週休假日的下午開賣，讓民眾可以在充滿戰地風情的建物裡，近距離地看著台鐵火車從古蹟旁駛來，享受悠閒時光。

    店名「五七」咖啡 源自中洲特產番薯

    葉清仁提到，五七營區咖啡館開賣迄今逾三個月，逐漸闖出名號，不僅已有固定客群，各地學校、社團也陸續預約，成為人氣景點。哨兵所當初僅是一個守衛排駐在的小營舍，由於中洲盛產的番薯，品種多為台農五十七號，因此成了咖啡館的店名，軍事建物化身觀光秘境，行銷地方特色。

    葉清仁強調，現址的中山室已改建為陳列館，營舍遺跡還有排長室、槍械室，以及哨兵的寢室，加上廚房，雖然斷壁殘垣，但刻意原貌呈現，留下斑駁的歷史痕跡。

    除了軍服的換裝，葉清仁說，現場還將規劃模擬的打靶區，讓實境體驗更生動，也為五七營區咖啡館提供不同的新玩法。

    哨兵所約在廿五年前撤離，營舍開始閒置、荒棄，現已成功活化為新的休憩站，接下來將再結合鐵路橋的古蹟特色工程，以及二仁溪堤岸、高灘地的景觀營造，觀光前景可期。

    五七營區咖啡館例假日營業。（中洲里長葉清仁提供）

    五七營區咖啡館例假日營業。（中洲里長葉清仁提供）

    仁德廢棄哨所變身成為觀光秘境，現場有穿著軍服體驗。（中洲里長葉清仁提供）

    仁德廢棄哨所變身成為觀光秘境，現場有穿著軍服體驗。（中洲里長葉清仁提供）

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