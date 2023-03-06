為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    去年受助 今年當義工一起蓋屋

    台灣希望義工團協助雲林古坑陳家重建房屋，昨天贈鑰後熱鬧入厝。（記者黃淑莉攝）

    台灣希望義工團協助雲林古坑陳家重建房屋，昨天贈鑰後熱鬧入厝。（記者黃淑莉攝）

    2023/03/06 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕古坑陳姓村民一家四口住的老屋殘破不堪，遇雨又積水，台灣希望義工團協助蓋新屋，昨天贈鑰後熱鬧入厝，最令人感動是去年受義工團協助重建房屋的吳碧雲，帶著女兒當義工協助蓋屋，讓愛傳出去。

    年近七十歲的陳姓村民從事土水粗工，太太及兩個兒子都罹病無法固定工作，一家四口棲身的祖厝，屋頂塌陷嚴重，隨時可能會傾倒，斗六真武宮志工尤涵芸關懷訪視發現，通報希望義工團協助重建。

    台灣希望義工團理事長尤瑞豊表示，接到通報後實地勘查，發現老屋結構有問題，加上地勢低窪只要下雨就積水五、六十公分深，列為緊急處理個案，利用連續兩個週末不到四天就蓋好，感謝來自全台各地約二百人次義工及捐助善款的民眾協助，幫陳先生把家立起來。

    尤瑞豊說，考量地墊低窪，整個地基墊高約一米二，新屋約有廿多坪、三房一廳，屋內牆壁使用防潮、耐刷洗材質。

    同樣住在古坑的吳碧雲指出，去年一家六口棲身的七十多年的家遭祝融，感謝台灣義工團協助重建，過去大家幫她們，現在她用自己的能力當義工回饋，去年義工團在斗南蓋屋，她送父親種的冬瓜及友人種的芭藥與義工們分享，這次在住家附近，就帶著女兒一起來幫忙。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播