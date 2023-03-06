去年受助 今年當義工一起蓋屋

台灣希望義工團協助雲林古坑陳家重建房屋，昨天贈鑰後熱鬧入厝。（記者黃淑莉攝）

2023/03/06 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕古坑陳姓村民一家四口住的老屋殘破不堪，遇雨又積水，台灣希望義工團協助蓋新屋，昨天贈鑰後熱鬧入厝，最令人感動是去年受義工團協助重建房屋的吳碧雲，帶著女兒當義工協助蓋屋，讓愛傳出去。

年近七十歲的陳姓村民從事土水粗工，太太及兩個兒子都罹病無法固定工作，一家四口棲身的祖厝，屋頂塌陷嚴重，隨時可能會傾倒，斗六真武宮志工尤涵芸關懷訪視發現，通報希望義工團協助重建。

台灣希望義工團理事長尤瑞豊表示，接到通報後實地勘查，發現老屋結構有問題，加上地勢低窪只要下雨就積水五、六十公分深，列為緊急處理個案，利用連續兩個週末不到四天就蓋好，感謝來自全台各地約二百人次義工及捐助善款的民眾協助，幫陳先生把家立起來。

尤瑞豊說，考量地墊低窪，整個地基墊高約一米二，新屋約有廿多坪、三房一廳，屋內牆壁使用防潮、耐刷洗材質。

同樣住在古坑的吳碧雲指出，去年一家六口棲身的七十多年的家遭祝融，感謝台灣義工團協助重建，過去大家幫她們，現在她用自己的能力當義工回饋，去年義工團在斗南蓋屋，她送父親種的冬瓜及友人種的芭藥與義工們分享，這次在住家附近，就帶著女兒一起來幫忙。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法