古都半馬熱血開跑 張芷瑄封后

二０二三臺南古都國際半程馬拉松於昨天清晨開跑，近二萬人參加，人數再創新高。（記者蔡文居攝）

2023/03/06 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕二○二三台南古都國際半程馬拉松於昨天清晨熱血開跑，參加人數一年比一年多，今年將近二萬人參加，創參賽人數新高。其中半程馬拉松開跑了將近十分鐘，所有參賽選手才全數出發完畢。其中，來自肯亞的好手STEPHEN KIMEMIA NJOGU以一小時七分四秒率先抵達終點，獲得男子組第一名。

肯亞好手獲男子組第一名

南市體育局公布比賽成績如下：男子組前三名及成績：第一名STEPHEN KIMEMIA NJOGU（一小時七分四秒）、第二名周賢峰（一小時八分五四秒）、第三名李立軍（一小時九分二五秒）。女子組前三名及成績：第一名張芷瑄（一小時一九分三五秒）、第二名游雅君（一小時二二分三六秒）、第三名陳昭郡（一小時二三分四九秒）。其中，張芷瑄去年獲第三名，今年成績大躍進，跑出第一名。另外，路跑組男女子組分別由蔡詠旭及董家琪拿下第一名。

日本選手體驗傳統特色小吃

昨日天未亮，南市府永華市政中心西拉雅廣場開跑現場已聚集大批參賽選手，清晨五點半，由市長黃偉哲及多位議員一起鳴笛開跑，市議員郭清華也報名參賽半馬。因疫情睽違三年，日本友誼市的選手，包括日本山形市、滋賀縣與京都市共計八名跑者，也前來台南體驗以「古蹟密度最高」及「傳統特色小吃」聞名的台南古都馬。

南市體育局表示，今年台南古都國際半程馬拉松為獲得國際認證的城市半程馬拉松，共分為半程馬拉松組（二一．○九七五公里）、路跑組（十公里）及健康休閒組（五公里）三個組別。

今年吸引近二萬名跑友共襄盛舉，最年長的選手為八十四歲，年紀最小的選手則為四歲。其中，包含二九五位來自卅九國的外籍選手，參加人數再創新高。

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