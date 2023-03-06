明年世界蘭花會議 在台南辦

行政院長陳建仁（右四）昨參訪台灣國際蘭展，仔細聆聽導覽。大批遊客熱情歡迎，爭相拍照。（記者王涵平攝）

2023/03/06 05:30

〔記者王涵平、吳俊鋒／台南報導〕行政院長陳建仁昨參訪台灣國際蘭展，大批遊客熱情歡迎，爭相拍照。市府表示，世界蘭花會議二○二四在台南，為台南400計畫增色。

陳建仁參訪台灣國際蘭展 遊客爭相拍照

台灣國際蘭展首日有超過一萬人次入園，市府表示，世界蘭花會議（World Orchid Conference，簡稱WOC） 信託基金會看好台灣蘭花產業發展，肯定台南十多年來舉辦國際蘭展的成果，包括參觀人次、招商成果與蘭花研發創新等，宣布二○二四年第廿三屆世界蘭花會議將在台南舉辦。

台南市政府表示，台南是台灣蘭花產業的重要基地，WOC信託基金會今年組團前來參觀台灣國際蘭展，對展出內容表示稱讚。

WOC團隊除了到後壁參觀蘭展，也前往位於沙崙的大台南會展中心考察，對於軟硬體設備感到滿意，加上緊鄰高鐵台南站的優點，對國外人士來說交通非常便利，是舉辦世界蘭花會議的優質場地。

二○二四年適逢台南400里程碑，屆時台南除了一系列展演，更將舉辦包括台灣燈會、台灣文博會，以及申辦中的台灣設計展等國家級大型活動，世界蘭花會議的加入，將使台南400計畫更加豐富精彩，也讓更多國際友人看見台南。

陳建仁昨由農委會主委陳吉仲等人陪同參觀覽展，適逢假日，蘭展湧入大批觀展民眾，聽到陳建仁也來參觀，除鼓掌歡迎，也爭相拍照，陳建仁笑容滿面向民眾打招呼致意。陳建仁參觀主題館、競賽館以及蘭花公園的大型充氣吉祥物Orchidsaur，Orchidsaur，認真聆聽解說，隨後並前往蘭花生技園區內的世茂公司參觀，該公司以白色蘭花花瓣為畫布，噴染各式客製化蘭花，包括烏克蘭、土耳其蘭花等，大受歡迎。

視察南臺科大宿舍 釋補助學貸族好消息

陳建仁昨日視察南臺科大宿舍，強調為了加強弱勢關懷，將以「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」來照顧學貸族，符合條件的，將提供一年本息的補助，預估有近五十五萬人受惠。

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