台南購物節 花930元抽中970萬美屋

台南購物節登錄發票壓軸抽獎。（記者洪瑞琴攝）

2023/03/05 05:30

疫後振興活動登錄金額逾73億 抽出近千萬最大獎 還有現金、智慧電車等獎項

〔記者洪瑞琴／台南報導〕二○二二台南購物節抽獎活動登錄金額逾七十三億元，昨天最後壓軸抽出最大獎近千萬元美屋，幸運得主曾○玲於去年九月在永康家樂福購物，消費金額只有九三○元就抽中輕豪宅，「一萬倍」的幸運從天而降。

幸運兒獲27坪全新輕豪宅

台南購物節最大獎的這戶輕豪宅，位在南市安平區、由龍騰建設所建的「市政阿曼」，市價約九七○萬元，空間總坪數為廿七．一四坪，格局為兩房一廳的全新美屋。

台南購物節從去年七月十四日開跑，因應今年二二八連假黃金檔期的消費，延長至今年二月廿八日登錄結束，每筆發票金額消費滿一百元就可登錄，獲一組抽獎序號參加抽獎。經發局統計，這次台南購物節有超過廿六．六萬名會員登錄，累積登錄發票張數五九九萬張，登錄金額共七十三．一億元。

台南購物節壓軸抽獎活動，由經發局副局長蕭富仁代表市長黃偉哲抽出幸運大獎，在五九九萬張發票中抽出一張，由曾○玲幸運獲得。除了抽出萬眾矚目的輕豪宅得主，也抽出現金十萬元二名、宏佳騰智慧電車四台、iPhone十四手機六支、現金五萬元一名等多項獎品，現場邀請律師見證直播抽獎，抽獎結果在「台南經濟情報讚」臉書粉絲專頁及台南購物節網站公布得獎名單。

黃偉哲說，恭喜這名幸運兒可入住全新美屋，感謝台南及各地朋友來台南拚經濟，以及民間企業大力支持贊助，攜手共同為促進台南買氣、振興整體經濟而努力。

經發局指出，疫情衝擊經濟，市府不斷推展各項措施與活動，提振疫後的地方經濟，台南購物節結合百貨、賣場、商圈，總共媒合二五○○家店家加入特約店家及登錄發票抽豪宅、雙車等精彩活動，成功拓展商機，幫商家賺錢。

台南購物節登錄發票壓軸抽獎，抽出最大獎近千萬元輕豪宅。（記者洪瑞琴攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法