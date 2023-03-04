書寫台南味 謝仕淵說生活日常

謝仕淵透過書寫，傳遞台南生活的日常滋味，也建議民眾帶著認識台南文化的心情來品嘗台南味。（記者劉婉君攝）

2023/03/04 05:30

〔記者劉婉君／台南報導〕成功大學歷史系副教授謝仕淵，移居台南十五年，愛吃台南美食，從一道道佳餚中，品嘗台南人的生活日常，並透過書寫分享他對台南飲食文化的觀察，和隱藏在味道裡的文化紋理。謝仕淵繼《府城一味》之後，最近出版新書《坐南朝海—島嶼回味集》，不只是他的食記，也提供一種生活視角。

透過美食寫生活價值

謝仕淵說，台南是全台最有條件用味道來認識一座城市過去脈絡的地方，建議民眾不要跟風網路名店，而是「帶著認識台南文化的心情，來尋找你的台南味」，感受台南各區域豐富的人文歷史和風土。

「食物應該是認識台灣的最好途徑」謝仕淵說，包括食物背後的職人精神，和在地風土的結合等，每一家店都是他用等故事的心態去探索，寫味道的故事又超越味道，寫的是台南人生活的價值。《坐南朝海》一書也包括金門、馬祖、澎湖的島嶼風土與人文的味覺體驗。

常有人說，「台南的食物很甜」，謝仕淵說，台南的甜有很多層次，反映豐富的歷史與風土紋理，如只以全糖城市來形容，太簡單也太刻板。其實，當中有反映出台南做為糖產區的甜、炒鱔魚的果醋甜，及原台南縣區紅飯的蕃茄醬酸甜味，還有師傅用甘草的甘味帶出食物豐富的味道。善化一家小吃店的炒粿仔，在米漿還加了蕃薯粉，可連結到台南早期粉間遍布的歷史。

「有種時間叫台南時間」，謝仕淵並觀察許多台南美食店家特別的開店時間，有的一週只做四天，一天還只開店二小時，有的週末不營業，還有買不到滿意的火燒蝦就不肯開店的肉圓店，連老闆也不確定開店。謝仕淵說，這些違反商業法則的不期而遇，就是台南美食最吸引人的地方。

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